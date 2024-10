El Barcelona Rock Fest 2025 anuncia els dos primers grans noms

Un concert d?una edició anterior del Rock Fest. Foto: Rock Fest

El festival Barcelona Rock Fest, que se celebrarà del 26 al 29 de juny de 2025 a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), tindrà Scorpions i Judas Priest al seu cartell, grups que se sumen als ja anunciats Running Wild.

El Rock Fest comptarà aquest any amb un dia més d'actuacions, per això passaran de tres a quatre els dies de concerts, ha informat el festival aquest dilluns 28 d'octubre en un comunicat.

D'aquesta manera, Scorpions i Judas Priest actuaran el diumenge 29 de juny al Barcelona Rock Fest, i el festival ha explicat que la setmana que ve preveu anunciar un cap de cartell que no ha tocat "mai" al festival i porta 15 anys sense fer-ho a Barcelona.

A la seva última edició, el Barcelona Rock Fest va tancar amb un balanç de 50.000 assistents , segons van explicar els organitzadors després de posar el punt final a aquesta edició.

Pantera, Wasp, Warcry, KK's Priest, Deep Purple i Blind Guardian van ser alguns dels grups que van desfilar per l'escenari situat al parc de Can Zam de la localitat colomenca.

Més d'una dècada de tradició

El Rock Fest es va celebrar per primera vegada l'any 2014, amb noms com Manowar, Mojinos Escozíos, Gamma Ray, Medina Azahara, Twisted Sister, Obús i Barón Rojo , entre moltíssims altres, per esmentar noms de l'escena nacional i internacional.