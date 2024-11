Bomba a OT: Substituiran Beatriz Luengo i Yotuel a Manu Guix i Noemí Galera?

Beatriz Luengo i Yotuel. Foto: Prime Video, EuropaPress

L'èxit aclaparador d' Operación Triunfo 2023 va permetre que Amazon Prime renovés la seva 'joia' per tenir una nova edició del 'talent show' de música més famós d'Espanya. Amb 3,5 milions d'espectadors el 2023, OT tornarà el setembre del 2025, avançant un mes la seva estrena per evitar que la final coincideixi amb Nadal, facilitant així un final d'edició sense festivitats pel mig.

Encara no se sap qui serà el presentador de les gales, encara que Chenoa podria tornar a assumir el rol. Tampoc no s'han anunciat els membres del jurat, que tindran la tasca d'avaluar els nous talents.

Tot i això, una de les últimes declaracions que ha sacsejat el món OT és la que ha propiciat Beatriz Luengo que, acompanyada del seu marit Yotuel, va deixar entreveure que podrien substituir Noemí Galera i Manu Guix.

"Serà un OT diferent, molt diferent del que tothom ha vist. És un OT molt més actual, molt més modern, amb molt de flow", explicava Yotuel , afirmant que faria de jurat amb la vista posada "al panorama musical actual".

Però calma! Aquestes declaracions les han fet a podcast de Kapra, i si no estàs encara familiaritzat amb ell, es tracta d'un espai on tots els convidats diuen una fake new, per la qual cosa tot apunta que Manu Guix i Noemí Galera continuaran el 2025 .