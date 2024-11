Mor l'actriu de 'Tootsie' i 'El jovencito Frankenstein' Teri Garr als 79 anys

Arxiu - Mor l'actriu de Tootsie i El jovenet Frankenstein Teri Garr als 79 anys - 20TH CENTURY FOX / ENTERTAINMENT PICTURES / CONTAC

Teri Garr, actriu coneguda pels seus papers en pel·lícules com 'El jovenet Frankenstein' o 'Tootsie', ha mort. La intèrpret tenia 79 anys.

Garr va morir el 29 d'octubre a Los Angeles, després de 20 anys lluitant contra l'esclerosi múltiple. En una entrevista amb CNN concedida el 2002 parlo públicament per primera vegada sobre el diagnòstic. "Crec que tothom s'espanta quan escolta una cosa així. No hi ha gaire informació sobre això. I molta gent no sap que no és tan dolent. Vull dir, segueixo amb la meva vida", va declarar.

Nascuda l'11 de desembre de 1944 a Ohio (Estats Units), Garr va començar la seva carrera artística com a ballarina. En els seus primers treballs va aparèixer com a ballarina o extra en títols com Cita a Las Vegas d'Elvis Presley.

Posteriorment va començar a treballar com a actriu, aconseguint rols puntuals en sèries com 'Batman', 'El xou d'Andy Griffith' o 'Star Trek: La sèrie original'. Garr estudio Interpretació juntament amb Jack Nicholson, amb qui va compartir plànols a Head el 1968. A més, el 1972 es va convertir en un personatge habitual a 'The Sonny and Cher Show'.

El seu gran paper li va arribar amb Gene Wilder a la comèdia clàssica de Mel Brooks, 'El joven Frankenstein'. A la pel·lícula de 1974 va donar vida a l'assistent del Dr. Frederick Frankenstein, Inga. L'altre paper que va definir la carrera de l'actriu va ser amb Dustin Hoffman a la pel·lícula de Sydney Pollack, 'Tootsie', producció per la qual va aconseguir una nominació a l'Oscar en la categoria de millor actriu de repartiment.

La seva filmografia inclou altres títols destacats com 'La conversación' o 'Corazonada' de Francis Ford Coppola; 'Trobades a la tercera fase' de Steven Spielberg; 'Jo, quina nit!' de Martin Scorsese; 'Michael' de Nora Ephron; 'Pret-a-porter' de Robert Altman o 'Dos ximples molt ximples'.

A la televisió, va treballar en sèries com 'Friends', 'Urgències', 'MASH', 'Llei i Ordre: Unitat de Víctimes Especials' o 'Sabrina, coses de bruixes'. L'últim treball de Garr data del 2011, quan va participar en la sèrie de televisió 'How to Marry a Billionaire'.