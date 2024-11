VÍDEO | L'emotiu discurs a TV3 de Samantha, cantant valenciana

Samantha, en fitxer | @_samantha

Samantha Gilabert, cantant valenciana i exconcursant d'Operación Triunfo 2018, ha emès un emotiu missatge en què agraeix a tots aquells que han brindat el seu suport després de la devastadora DANA que ha afectat la Comunitat Valenciana. Durant la transmissió del cinquè programa de Zenit, un xou musical de TV3 en què competeix cada divendres, Samantha va aprofitar l'ocasió per dirigir-se al públic i expressar-ne la gratitud, així com per alertar sobre la greu situació que enfronta la seva regió.

En la primera declaració, Samantha va destacar l'esforç col·lectiu que s'ha vist a tot Espanya i part d'Europa: "Jo sóc valenciana, per a la gent que no em coneix. Només volia agrair a totes les persones que ens estan ajudant, com s'ha bolcat Espanya sencera i part d'Europa amb nosaltres, és increïble. El seu missatge no sols ressalta la solidaritat de la gent, sinó també el paper fonamental que juguen les xarxes socials en l'organització de l'ajuda.

Després, Samantha va abordar la gravetat de la situació: "El que està passant és més greu del que s'està veient, és immens. És que no us podeu fer una idea, tinc amics allà ajudant, és increïble. A totes les persones que esteu pensant a anar-hi, cuideu-vos molt, mascareta, perquè allò ara mateix és un niu d'infeccions. Està sent molt dur i moltíssimes gràcies de veritat. responsabilitats polítiques".

La DANA, que va començar a afectar el País València des de la nit del 29 d'octubre, ha causat una de les pitjors catàstrofes a la regió, i ha deixat fins ara 211 víctimes mortals i al voltant de 1,900 persones desaparegudes. Les pluges torrencials i les inundacions han devastat habitatges i béns, mobilitzant la població, així com voluntaris de tot Espanya i Europa, que estan duent a terme tasques de rescat i assistència. Els punts de recollida d'aliments, productes d'higiene i materials de neteja han estat essencials en aquest moment crític i han reflectit un suport ciutadà massiu.