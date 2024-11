L'Hospitalet es prepara per acollir la 19ª edició del Festival Acròbates

Foto: Ajuntament de l'Hospitalet

L’Hospitalet tornarà a omplir diferents espais de la ciutat de música i poesia amb una nova edició del Festival Acròbates. Del 7 al 24 de novembre, la paraula serà el fil conductor d’una programació diversa, compromesa i per a tots els públics. Una quarantena de propostes expressaran la singularitat d’aquest festival, amb el qual la ciutat es tornarà a omplir de música i poesia des de la “paraula amiga, la paraula diversa, la paraula compromesa”.

En aquesta edició, els infants de la ciutat faran una prèvia del festival. A més, gaudiran de moltes activitats sota el hastag #AcròbatesKids. La rondallaire Berta del Poblet oferirà El veïnat (5 de novembre), amb motiu de diferents efemèrides. Altres propostes infantils són l’espectacle Womagis, el mag de les paraules, per fomentar la lectura (9 de novembre), i Kadires en vers, amb la companyia Katakrakm, per navegar i jugar en el món dels versos (13 de novembre). Finalment, Sons rimats, a càrrec de La Botzina, és una adaptació per a nadons en què la música i les rimes ens apropen a la poesia de Leire Bilbao (30 de novembre).

El festival també comptarà amb exposicions i espais de trobada, de creació i de reflexió, per exemple a la inauguració de l’exposició “La ciutat de la paraula” (30 de novembre). Tampoc fallarà el vermut A les palpentes, a càrrec d’Anna Gual i Àngela Balcells (7 de novembre). I, a més, es rendirà homenatge a Joan Salvat-Papasseit en l’any del centenari de la seva mort amb Visca l’amor, amb Jordi Boixaderas, Marina Prades i Artashes Aslanyan (14 de novembre).

El festival reunirà artistes de diferents disciplines que per a aquesta ocasió s'uneixen i ens ofereixen espectacles, com Tapias blancas, de José Arcenegui (15 de novembre), o Coral romput —amb Pere Arquillué i Toti Soler—, un dels textos més representatius de l’obra del poeta Vicent Andrés Estellés (17 de novembre).

D’altra banda, en la transició de la poesia a la fotografia, Iolanda Pàmies Rimbau inaugura la seva exposició de catorze fotopoemes “Viatge interior. Mongòlia 2015”, al Centre Cultural La Bòbila (29 de novembre), mentre que Eli Pedrosa inaugura “Cianotipia: la paraula a través de la fotografia”, una exposició de fotografia terapèutica i de gènere en què s’utilitzen tècniques artesanals com la cianotipia o la fotografia híbrida (23 de novembre).

En el vessant musical, ens visitaran artistes com Mishima, que presentarà Alta infidelitat (9 de novembre); Luis Pastor, amb el seu nou treball basat en una bella història d’amor, Extremadura Fado (15 de novembre), o Miriam Reyes, amb Con, una obra de música contemporània. A més, el festival celebra els vint anys de la trajectòria musical de Lídia Pujol amb el seu darrer disc, Babel, dels fems i les flors (24 de novembre).