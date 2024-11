El flamenc protagonitzarà el 'Manifesta 15' a L’Hospitalet

Foto: Ajuntament de l'Hospitalet

L’Hospitalet ha donat el tret de sortida a la setmana en què es converteix en el centre de la biennal Manifesta 15 Barcelona Metropolitana. Ahir, va tenir lloc la presentació del projecte local de L’Hospitalet a càrrec de Cristina Santón (tinenta d’alcaldia de Ciutat Transformadora), Gemma Segarra (coordinadora general de Manifesta 15 Barcelona Metropolitana) i Víctor Jaenada (director artístic del projecte local).

Els dies 8, 9 i 10 de novembre es desplegarà el projecte de L’Hospitalet per a la biennal titulat “Pajarracos, pájaros y pajaritos”, una iniciativa comunitària que reuneix agents artístics i culturals del Districte Cultural i de tota la ciutat. Aquesta proposta, concebuda com una gran obra d’art col·lectiva, té per objectiu apropar els artistes participants a la ciutat, integrant art i territori amb el flamenc com a fil conductor.

Amb idea i direcció artística de Víctor Jaenada i coordinació i producció d’Isabel Bassas, “Pajarracos, pájaros y pajaritos” es desplegarà en espais emblemàtics com el Centre d’Art Tecla Sala, el TPK, Can Trinxet, el carrer de Collserola i el Mercat dels Ocellets, que es convertiran en escenaris d’aquesta trobada cultural única.

El 8 de novembre, a les 18.30 h, el Centre d’Art Tecla Sala acollirà “Cantes de pájaros”, un debat sobre els paral·lelismes entre els ocells i disciplines com l’art i l’arquitectura, seguit d’una performance d’ornitologia. Al vespre, el TPK Art i Pensament Contemporani oferirà Aflamencades, piel y plumas, una nit festiva i contracultural amb actuacions centrades en el flamenc suburbà.

El dia 9 de novembre, a partir de les 11 h, Can Trinxet serà l’escenari de Jaleos y Manduca, La Mosca, un dinar popular amb activitats familiars, com un torneig de ping-pong, bingo, concerts i tallers per a totes les edats, que busquen reforçar els vincles entre ciutadania i la comunitat de creadors.

El 10 de novembre, des de les 9 h, el Mercat del Torrent Gornal es transformarà per acollir Los Pajaritos, un festival popular amb actuacions artístiques i un mercat d’intercanvi d’art, en què diverses propostes musicals, flamenques i performatives interactuaran amb el públic i els comerciants.

Finalment, a partir de les 19 h, La Mairena posarà la cirereta al festival a la Peña Cultural Flamenca y Recreativa Andaluza Antonio Mairena, amb un concert de flamenc a l’aire lliure al carrer de Collserola i un recital de flamenc tradicional a la seu de la Peña, amb les actuacions de Perrate, ZA! i Alfredo Lagos.

Altres activitats a L’Hospitalet

Fins al 10 de novembre, la Seu Itinerant del Manifesta 15, la Mobile Venue, romandrà a la rambla de la Marina (a l’altura de Ca n’Arús), la qual acollirà activitats com itineraris guiats per Manifesta 15 a L’Hospitalet, un taller sonor urbà i un taller familiar per a infants. El Festival Acròbates oferirà una performance poètica prèvia a la seva 19a edició, i l'EMMCA presentarà un concert de pop rock. El dissabte 9, la jornada Freixas en Acció obrirà els tallers d’artistes i creatius a l’edifici Freixas.

Fins al 24 de novembre, es pot visitar les instal·lacions Dïà s p o r a , de Binta Diaw, a Can Trinxet, i Juntes, més fortes, de Lara Schnitger i la Xarxa de Dones Cosidores a Can Batllori.