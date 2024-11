L’Hospitalet celebra la 31ª edició de Tallers Oberts

Foto: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Els caps de setmana del 9, 10, 16 i 17 de novembre se celebra la 31a edició de Tallers Oberts a L’Hospitalet, Barcelona i, enguany, s’eixampla a l’Anoia, que apropen l’art, l’artesania, el disseny i la creació a la ciutadania. Un cop a l’any, els professionals del sector obren les portes d’espais que no són habitualment visibles, posant a l’abast de la ciutadania el talent i l’ofici local de la mà dels mateixos creadors.

Durant quatre dies a L’Hospitalet es podran visitar vuit espais del Districte Cultural: Elomi Ceràmica, Espai del Vidre, Ezequiel Rosenfeldt Studio, Fina Balp Teixidó, J. M. Bonet Vitralls SL, Laterca Taller de Creación, Paca Hernández Núñez i Rittagraf.

Enguany Tallers Oberts compta amb la col·laboració de GRAF, la plataforma que reuneix la programació de creació contemporània a Catalunya. Experts d’aquesta comunitat oferiran rutes i visites guiades per donar a conèixer el teixit artesà del territori. La visita guiada a L’Hospitalet tindrà lloc diumenge, 10 de novembre, a partir de les 11 hores, pels següents espais de creació: Rittagraf, Elomi Ceràmica, J. M. Bonet Vitralls i Ezequiel Rosenfeldt Studio. Per fer la visita guiada cal inscripció prèvia.

Es tracta de tallers on es practiquen disciplines artístiques molt diverses com ara arts del paper, audiovisuals, ceràmica, disseny de producte, escultura, estampació, joieria, mobiliari, moda i accessoris, pintura, restauració, tèxtil o vidre, entre d’altres. L’Hospitalet, que hi participa per vuitè cop, comptarà amb diverses activitats per a tots els públics com ara un taller d’elaboració de llibretes de paper reciclat, un petit tast de joieria i una demostració del torn de terrisseria.

Tallers Oberts són un conjunt de jornades que organitza l’Associació d’Artistes i Artesans del FAD (A-FAD), amb la col·laboració de l’Institut de Cultura de Barcelona (Ajuntament de Barcelona), el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de la Generalitat (CCAM), l’Ajuntament de L’Hospitalet i el Consell Comarcal de l’Anoia, a través de la iniciativa Artisania.

Les visites als tallers i als espais de creació són gratuïtes i per participar en les activitats cal inscripció prèvia. El programa complet es pot consultar al web www.tallersobertsbarcelona.cat.