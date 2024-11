Beyoncé és l'artista més nominada als premis Grammy 2025

Arxiu - Beyoncé es corona als Grammy 2023 com a artista més premiada de la història - YOUTUBE/RECORDING ACADEMY/GRAMMYS - Arxiu

La Recording Academy ha anunciat les nominacions per a la 67a edició dels Premis Grammy que se celebraran el proper 2 de febrer. L'artista Beyoncé lidera la llista optant a 11 premis i no hi ha cap artista espanyol nominat en aquesta edició.

Així, per aconseguir el Grammy a l'Àlbum de l'Any, l'Acadèmia ha proposat Brat de la britànica Charlie XCX --convertint-se en la primera nominació--; 'Cowboy Carter' de Beyoncé; 'Short n' Sweet' de Sabrina Carpenter; 'New blue sun' d'André 3.000; 'Hit me hard and soft' de Billie Eilish; 'The Tortured poets departament' de Taylor Swift, 'The Rise and Fall of Midwest Princess' de Chapell Roan i 'Djesse Vol. 4' de Jacob Collier.

Precisament, Taylor Swift s'ha convertit en la dona més nominada al Disc de l'Any, sent la setena vegada que està nominada

D'altra banda, a la categoria d'Enregistrament de l'any que s'atorga a l'intèrpret ia l'equip de producció del senzill, s'ha nominat 'TEXAS HOLD 'EM' de Beyoncé; 'Espresso' de Sabrina Carpenter; 'Birds of a feather' de Billie Eilish; 'Not Like us' de Kendrick Lamar; 'Good Luck, Babe!' de Chappell Roan; 'Fortnight', la col·laboració entre Taylor Swift i el raper Post Malone, 'Now And Then', la cançó de The Beatles que he creat amb intel·ligència artificial; i '360' de Charlie XCX.

Pel que fa a la Cançó de l'Any, competeixen 'A Bar Song (Tipsy)' de Shaboozey; 'Please Please Please' de Sabrina Carpenter; 'Birds of a feather' de Billie Eilish; 'Die With A Smile' de Bruno Mars i Lady Gaga; 'Not Like Us'; 'TEXES HOLD 'EM'; 'Good Luck, Babe!'; i 'Fortnight', un altre cop.

Una altra de les quatre grans categories que premia l'Acadèmia és Millor Artista Novell, nivell en què competeixen Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii Khruangbin, Raye, Chappell Roan, Shaboozey i Teddy Swims.

La música hispana estarà premiada a la categoria de Millor Àlbum de Pop Llatí, per a la qual competeixen Shakira amb 'Les dones ja no ploren'; Anitta amb 'Funk Generation'; Luis Fonsi amb 'El viaje'; Kany García amb 'García'; i Kali Uchis amb 'Orquídies'.