La infanta Elena s'ha enfadat amb Victoria Federica per les seves paraules sobre els reis a Paiporta

La Infanta Elena i Victòria Federica a l'Eurocopoa - EP

La visita recent dels reis a Paiporta ha deixat una estela de reaccions en xarxes, especialment després de les paraules de Victoria Federica, filla de la infanta Elena, que a través del seu compte va criticar el president Pedro Sánchez per abandonar la localitat enmig d'incidents , mentre aplaudia la permanència del seu oncle, el rei Felip VI, als carrers.

Victoria Federica va publicar una imatge del monarca amb un missatge on expressava la seva admiració: “El rei, que no té poder executiu, es queda a donar la cara. Pedro Sánchez que en té, fuig. Així es resumeix tot: un rei que pateix pel seu poble i un president que ho menysprea.” Aquest comentari va generar crítiques a les xarxes, on se la va acusar d'aprofitar una situació delicada per llançar un atac polític.

La infanta Elena crida a l'ordre la seva filla

Segons Monarquia Confidencial , la infanta Elena no ha quedat indiferent davant la polèmica i, després de rebre comentaris crítics, ha parlat amb la seva filla per advertir-lo sobre la importància de ser més prudent a les seves publicacions. Les fonts properes assenyalen que la infanta “ha estat conscient de la ficada de pota de la seva filla” i creu que les seves paraules van ser “imprudents, sabent la influència que té en xarxes i el focus mediàtic sobre ella”.

Don Juan Carlos intenta apaivagar el conflicte

El rei emèrit, Joan Carles, també ha intervingut en l'assumpte, buscant mediar entre Elena i Victoria Federica. Ha aconsellat a la seva néta que, com a membre de la família reial, ha d'evitar emetre opinions públiques, sobretot si fan referència a la Corona, ja que qualsevol missatge pot ser interpretat políticament. En un intent per protegir la imatge del rei Felip VI, Joan Carles ha destacat la importància d'evitar que comentaris benintencionats acabin afectant la percepció pública de la monarquia.

Aquest incident marca una nova polèmica a la família reial, que intenta mantenir l'equilibri entre les figures més influents de la Corona i els membres més joves que, com Victoria Federica, tenen un abast considerable en xarxes socials.