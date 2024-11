Anuncien tots els nominats als Premis Grammy de 2025 | Europa Press

La gala dels Premis Grammy 2025 se celebrarà el 2 de febrer al Crypto.com Arena de Los Angeles. Aquest any, les nominacions destaquen per una competència molt ajustada a les categories principals, amb artistes que sobresurten tant en quantitat com en qualitat de les seves nominacions. Entre els noms més destacats, Beyoncé, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX i Taylor Swift són alguns dels que competeixen en diverses categories, abastant des d'Àlbum de l'Any fins a Millor Interpretació en diferents gèneres.

Beyoncé lidera les nominacions amb la seva presència en categories com Àlbum de l'Any per Cowboy Carter i Enregistrament de l'Any amb Texas Hold 'Em. També competeix en Millor Interpretació Pop Solista i ha estat nominada al gènere country, mostrant la seva versatilitat amb "Bodyguard" i “16 Carriages”. A més, forma part de la categoria Millor Interpretació de Duo/Grup Pop al costat de Post Malone, i el seu àlbum country, Cowboy Carter, ha estat nominat a Millor Àlbum Country.

Sabrina Carpenter també és una de les artistes més nominades, aconseguint un lloc a Àlbum de l'Any amb “Short n' Sweet” ia Gravació de l'Any amb “Espresso”. Competeix a més a Millor Artista Nou ia Millor Àlbum Pop Vocal. La seva influència en aquesta edició dels Grammy s'estén a la categoria de Millor Interpretació Pop Solista, destacant la seva creixent popularitat i reconeixement a la indústria.

Billie Eilish, una altra de les figures destacades, compta amb nominacions a Àlbum de l'Any per “Hit Me Hard and Soft” ia Gravació de l'Any amb “Birds of a Feather”. A la categoria de Millor Cançó de l'Any, torna a competir amb “Birds of a Feather”. Eilish també es presenta a la categoria Millor Enregistrament Dance Pop amb “L'Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit]”, consolidant-se com una de les artistes més versàtils de l'any.

Chappell Roan ha aconseguit el seu lloc entre els principals nominats amb “The Rise and Fall of Midwest Princess” per a Àlbum de l'Any, a més de competir a Millor Artista Nou. La seva cançó “Good Luck, Babe!” li atorga una posició en Enregistrament de l'Any i Cançó de l'Any, i també competeix a Millor Àlbum Pop Vocal, reafirmant-ne la consolidació en l'àmbit del pop.

Taylor Swift, amb el seu àlbum “The Tortured Poets Department” nominat a Àlbum de l'Any, també sobresurt amb “Fortnight” a la categoria Enregistrament de l'Any, en col·laboració amb Post Malone. Swift participa en Millor Àlbum Pop Vocal i en la categoria Millor Interpretació de Duo/Grupo Pop juntament amb Gracie Abrams, estenent el seu abast en diferents àrees del pop.

Charli XCX figura a la llista de nominacions en categories clau com Àlbum de l'Any per Brat i Enregistrament de l'Any amb 360. A la categoria de Millor Interpretació de Duo/Grup Pop, competeix amb “Guess” al costat de Billie Eilish. El seu àlbum "Brat" també es presenta en la categoria de Millor Àlbum Dance/Electrònica, cosa que destaca la seva presència en el gènere.

Altres nominats inclouen Kendrick Lamar, que destaca en Enregistrament de l'Any i Millor Interpretació Rap amb “Not Like Us”, mostrant la seva rellevància en el rap contemporani. En la categoria de Millor Àlbum R&B, artistes com Chris Brown, Usher i Lalah Hathaway competeixen per emportar-se el premi, mentre que al rock, noms com Green Day i Pearl Jam figuren a Millor Àlbum Rock i Millor Cançó Rock, mantenint viu el llegat dels seus gèneres.

La categoria de Millor Àlbum Latin Pop té com a nominats artistes de renom com Anitta i Shakira, mentre que el gènere urbà està representat per Bad Bunny i Feid, que competeixen en la categoria de Millor Àlbum de Música Urbana Aquests artistes llatins contribueixen a la diversitat cultural que caracteritza els Grammy, destacant l'expansió dels gèneres llatins a la indústria musical.

La llista completa de nominacions, que inclou categories addicionals com Jazz, Góspel, i Instrumental, es pot consultar a la pàgina oficial dels Premis Grammy.