Johnny Depp mostra el seu suport als afectats per la DANA i destaca "la resiliència del poble espanyol"

Johnny Depp mostra el suport als afectats per la DANA i destaca "la resiliència del poble espanyol" | Europa Press

L'actor i director de cinema Johnny Depp ha mostrat aquest dissabte el suport als afectats per la DANA de les diferents regions d'Espanya, principalment la província de València i Albacete, així com Andalusia. A més, ha destacat “la resiliència i la força del poble espanyol”.

Així ho ha expressat l'actor nord-americà en una roda de premsa dins del marc del Festival de Cinema Europeu de Sevilla, en què ha presentat el seu segon projecte com a director cinematogràfic 'Modi, Three Days on the Wing of Madness'.

En aquest context, Depp ha subratllat que, després de la seva última visita el setembre passat al país amb motiu del Festival de Sant Sebastià, "és un honor i privilegi ser aquí, després de la devastació i la situació catastròfica que s'està vivint". "Som una mica d'experiència en comparació de la devastació i les coses per les quals està passant la gent", ha abundat.

"Tot el nostre cor està amb tota la gent d'Espanya", ha manifestat l'actor, alhora que ha reincidit en "la resistència i la força de la gent". Finalment, ha agraït l'acollida del Festival, no sense oferir abans el seu suport als afectats: "Ens agradaria fer tot el possible per ajudar de qualsevol manera".