Robbie Williams visitarà Catalunya el 2025: on actuarà l'excèntric cantant anglès?

La carrera de l'anglès va començar fa més de 30 anys. Foto: Europa Press

Robbie Williams actuarà a l'RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat el 5 de juliol de 2025 per la seva nova gira Robbie Williams Live 2025, informa la promotora en un comunicat d'aquest dilluns 11 de novembre.

La gira del cantant anglès començarà a Edimburg el 31 de maig de 2025 i seguirà a Londres, Manchester i Bath (Regne Unit), i a continuació hi haurà concerts a Irlanda, França, Alemanya, Itàlia, Suècia i a Espanya, amb un "únic concert" a Barcelona.

Les entrades per al concert estaran a la venda a partir del pròxim divendres 15 de novembre i, sobre la gira, Robbie Williams ha assegurat que "serà la més atrevida fins ara" i que comptarà amb cançons de la seva pel·lícula biogràfica musical Better Man.

D'una boy band a l'èxit en solitari

La seva carrera va començar el 1990 com a membre de la boy band Take That, on ràpidament va guanyar popularitat. Juntament amb el grup, va llançar èxits com "Back for Good" i "Never Forget." Tot i això, el 1995 va decidir seguir una carrera com a solista, la qual cosa va resultar ser un moviment clau en el seu èxit musical.

Com a solista, Robbie va llançar el seu primer àlbum, Life Thru a Lens (1997), que va incloure el hit "Angels," una de les seves cançons més icòniques i que va consolidar el seu lloc a la música pop. Des de llavors, ha llançat diversos àlbums reeixits, com I've Been Expecting You (1998), Sing When You're Winning (2000) i Escapology (2002), amb èxits internacionals com "Feel," "Rock DJ" i "Millennium ."

Al llarg de la seva carrera, ha guanyat nombrosos premis, incloent-hi diversos Brit Awards, i ha establert rècords en vendes i presentacions en viu. El 2006, va signar un contracte milionari amb EMI, i el 2010 es va reunir breument amb Take That, llançant l'àlbum Progress, que va ser un èxit al Regne Unit. Robbie ha explorat gèneres com el pop, rock, swing i big band, i ha llançat àlbums de swing com Swing When You're Winning (2001) i Swings Both Ways (2013).

Tot i el seu èxit, Robbie ha enfrontat desafiaments personals, com ara problemes amb la fama i l'abús de substàncies, els quals ha discutit obertament. La seva carrera ha continuat en constant evolució, i continua sent una figura important a la música pop.