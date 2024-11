Lluís Llort serà guardonat amb el 18è Premi L'H Confidencial

El lliurament del premi tindrà lloc a la Biblioteca La Bòbila, a les 18 hores. Foto: Ajuntament de L'Hospitalet

L’escriptor i periodista barceloní Lluís Llort recollirà dissabte, 16 de novembre, el Premi de Novel·la Negra L’H Confidencial per Demolició. El jurat en va destacar l’estil i el ritme narratiu; la trama àgil; l’actualitat i la versemblança de l’argument, i el compromís i el risc del plantejament de la temàtica.

A partir de les 18 hores, la Biblioteca La Bòbila lluirà el noir més literari durant “Una nit molt negra”, una vetllada conduïda per la periodista cultural Gemma Ventura, qui conversarà amb l’autor, Lluís Llort. L’acte inclourà la intervenció artística de Salva Soler, referent en poesia escènica, i de Lu Rois, que oferirà una actuació musical de caràcter intimista.

Lluís Llort treballa com a periodista a El Punt Avui, especialment en temes de cultura i literatura. Com a escriptor de novel·la negra, va guanyar el I Premi Paco Camarasa de Novel·la Negra, el 2020, amb Herències col·laterals.

El jurat del premi ha estat integrat per Ilya Pérdigo Kerrigan, representant de l’Editorial Clandestina; Ilumi Ramos, directora de la Biblioteca La Bòbila; Jordi Canal, Àlex Martín Escribà i Rosa Mora, especialistes en novel·la negra; Manuel López Poy i Marina Ruaix, membres del club de lectura de novel·la negra de la Biblioteca La Bòbila; com a secretària del jurat, Núria Vila, cap de secció de Biblioteques, i, com a presidenta, la regidora de Cultura.

El premi, que s’ha consolidat com un dels més prestigiosos del gènere negre, el promou la Biblioteca La Bòbila i el convoquen l’Ajuntament de L’Hospitalet i l’Editorial Clandestina, i està dotat amb 12.000 euros i amb la publicació de la novel·la dins la col·lecció “Narrativa” de l’editorial.