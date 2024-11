Benidorm Fest 2025: aquests són els participants que buscaran representar Espanya a Eurovisió

Participants del Benidorm Fest 2025. Foto: RTVE

Els 16 artistes que participaran al Benidorm Fest 2025 han presentat aquest dimarts les seves propostes per al festival, en què es poden trobar estils com pop urbà i missatges feministes com en el tema 'Mala feminista' de Chica Sobresalto, una de les participants i exconcursant d'Operación Triunfo.

"Fer una crida que entre tots ajudem a construir una comunitat lliure d'aquests comentaris d'odi, de l''hate' que llegim moltes vegades a les xarxes socials. Lògicament estem oberts a les crítiques, però que siguin constructives. Tots els que volem al Benidorm Fest posem el nostre granet de sorra perquè es cuidi els artistes, se'ls tracti com es mereixen i quan vegem que hi ha comentaris que creuen certes línies, els anem escombrant i apartant”, ha dit a la presentació la directora de Comunicació i Participació de RTVE, Maria Eizaguirre.

Segons ha informat RTVE, suau i atrevida és la proposta de Carla Frigo, 'Bésame'. Amb influències del trap i el reguetó, la cançó de la tiktoker natural de Barcelona parla de l'amor, la llibertat i la pròpia identitat. Així mateix, l'artista Celine Van Heel presenta 'La casa', un tema en què també explora l'amor, però el mal d'amor i, sobretot "del seu alliberament com a dona poderosa que sóc. Li dic adéu a algú".

D'altra banda, Chica Sobresalto signa 'Mala feminista' que, en paraules de la seva autora, "parla de la culpa i dedica a les dones que se'ns posen pals a les rodes ia sobre se'ns exigeix ser empoderades". 'Reinas', és el hit de tornada del duo de Sonia i Selena, que tornen als escenaris 23 anys després de 'Jo vull ballar' amb una cançó de pop llatí. Torna a participar al certamen Melody amb 'Aquesta diva' i ho fa 16 anys després de fer-ho amb 'Amant de la lluna' a 'Eurovisión 2009: El retorno', programa en què va finalitzar en segona posició, només per darrere de la guanyadora i representant a Moscou, Soraya Arnelas.

Foto: EuropaPress

La Corporació pública ha assenyalat que Blanca Daniela Blasco cantarà 'Uh nana'. Es tracta d'"un himne, un sentit molt ballable que la gent el pugui gaudir", segons ha qualificat la mateixa artista, que ha continuat assegurant que és "molt explosiu".

'Amor barato' és la proposta de David Alfonso en què barreja ritmes llatins amb altres estils, mentre l'artista Deteresa competirà amb 'La pena', un tema en què barreja la tradició i modernitat gràcies a la seva experiència al teatre musical.

Un altre dels participants anunciats per RTVE és Henry Semler amb 'No ho veus'. Encara que es va criar a la Mediterrània, Semler va néixer als Estats Units i en aquest sentit combina les seves influències nord-americanes amb les seves composicions en castellà, creant un so que fusiona referències anglosaxones amb lletres en espanyol.

També amb referències urbanes competeix J Kbello, que es presenta al Benidorm Fest 2025 amb VIP, un tema en què parla de l'amor a primera vista. Per la seva banda, la banda formada per Ane Rada, Iván Ramírez i Jorge Gomis, K!NGDOM, presenten 'M'agrades tu', una cançó que respon al seu estil caracteritzat per la integració de sintetitzadors i una energia que “capta tot aquell que els escolta".

Una altra proposta de pop electrònic és la de Kuve amb 'Loca per tu', produïda i composta per ella mateixa, en què parla d'"amor veritable, del necessari, del que cuida". El Benidorm Fest tindrà apostes flamenques com la de Lachispa, 'Hartita de plorar'.

L'artista va captar l'atenció de Rosalía, que la va sumar al seu equip de coristes, brindant-li l'oportunitat d'acompanyar-la a escenaris com els Grammy Llatins a Las Vegas, així com a ciutats com Nova York i Miami.

També a la línia del folklore tradicional i del flamenc és 'T'escric al cel' de Lucas Bun, que combinarà elements de l'electrònica, el folklore, la refinada cançó melòdica, trip-hop, r&b alternatiu, flamenc i pop avantguardista. Finalment, Mawot participarà amb 'Rayo di sole', una cançó en què parla de parla del nen interior i en què projecta els seus somnis, mentre que Mel Ömana cantarà al Benidorm Fest 2025 'I'm the queen'.