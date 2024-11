L'Hospitalet de Llobregat celebrarà la 13ª edició del Festival Django

Alberto Bello. Foto: Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

El Festival Django L’H arriba a la tretzena edició amb propostes locals i internacionals per als amants de la música de Django Reinhardt i el jazz manouche. Fins al 17 de novembre, l’Auditori Barradas, el Teatre Joventut i l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts (EMMCA) seran els espais de la ciutat que acolliran concerts, classes magistrals i jam sessions. El festival s’estendrà també a espais de Barcelona com Jamboree, Ocaña, Byron Jazz Club i Soda Acústic.

A l’Auditori Barradas es podrà veure, el 15 de novembre, un dels grups de moda a l’escena del jazz manouche, Maria Pascual & The Kind of Gypsies. Pascual, exalumne de l’EMMCA, presenta un dels seus projectes acompanyada des d’Itàlia pel guitarrista Giangiacomo Rosso, el contrabaixista Pipi Dimonte i el guitarrista rítmic Mathieu Chatelain.

L’endemà, al Teatre Joventut hi actuaran els avantguardistes La Verdine, que per primera vegada actuen al festival i presentaran el seu segon disc. El seu nou repertori de composicions folk i jazz acústic retrà homenatge a la influència del Django Reinhardt amb peces innovadores.

La Verdine. Foto: Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Diumenge, 17 de novembre, el músic hospitalenc Albert Bello torna amb el projecte The Django Orchestra al Teatre Joventut. Bello presenta l’orquestra completa amb més de vint músics sobre l’escenari. Barreja la sonoritat de la big band de jazz amb els instruments clàssics de corda i amb la guitarra manouche com a protagonista.

Des dels seus inicis, el Festival Django ha apostat per la formació, entenent el jazz manouche com una eina pedagògica. És per això que en aquesta edició els músics que visiten el festival presenten sis classes magistrals. I, també en el marc de les activitats paral·leles, fins al 6 de novembre les biblioteques de la ciutat han desplegat concerts acústics de petit format a càrrec de l’alumnat i professorat de l’EMMCA.

El Festival Django L’Hospitalet neix el 2010 com a homenatge al guitarrista Django Reinhardt en l’any del centenari del seu naixement. Al llarg d’aquests anys s’ha convertit en una trobada de referència de músics i amants del jazz manouche d’arreu del món. L’EMMCA, l’única escola al món amb una oferta pedagògica en jazz manouche per a infants, joves i adults, impulsa aquest certamen anual.