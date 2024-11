Lady Gaga ja té nou projecte de Netflix després del seu paper al Joker

Foto: EuropaPress, Netflix

Han passat gairebé dos anys des que Dimecres s'estrenés a Netflix i es convertís en un dels títols més vistos de la platadorma. Novament protagonitzada per Jenna Ortega , la segona temporada va començar la seva producció el mes de maig passat, tot i que de moment no té data d'estrena. Els nous capítols comptaran amb el retorn de la major part del repartiment i algunes noves cares entre les quals hi haurà una estrella rutilant: Lady Gaga.

Segons ha informat Entertainment Weekly, l'actriu i el cantant s'ha unit oficialment a l'elenc de la temporada 2 de Dimecres en un paper desconegut. Curiosament, a principis del 2023, Ortega ja va expressar el seu desig que l'estrella formés part dels nous capítols. "Estic segura que a Netflix li encantaria. Si Lady Gaga en fos part, haurien de ser com dos monstres que s'entenen mútuament", va respondre sobre la possible relació que tindria amb el seu personatge en una entrevista concedida a Variety.

I és que el nom de la protagonista d'Ha nascut una estrella i Joker: Folie à Deux va començar a relacionar-se amb la ficció de Netflix a partir d'un clip que es va fer viral a les xarxes socials.

Partint del memorable ball de Dimecres al quart episodi de la sèrie, els fans van afegir a l'escena la cançó Bloody Mary de Lady Gaga. La popularitat d'aquest 'trend' va ser tal, que fins i tot Gaga va recrear la coreografia.

Al costat d'Ortega com el personatge protagonista, la segona temporada de Dimecres comptarà amb el retorn de Catherine Morticia, Luis Guzmán com a Gomez, Isaac Ordonez com a Pugsley i Luyanda Unati Lewis-Nyawo com a Ritchie Santiago, que passaran a ser personatges habituals de la sèrie.

Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa i Georgie Farmer també reprendran els seus papers, igual que Fred Armisen i Jamie McShane, com a personatges convidats. No tornarà Percy Hynes White, que va participar a la primera temporada com Xavier Thorpe i va denunciar que havia estat víctima d'una "campanya de desinformació" després que l'acusessin d'agressió sexual a les xarxes socials.

A més de Gaga, s'uneixen al repartiment dels nous episodis Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Evie Templeton i Owen Painter. Amb ells, altres grans noms com Thandiwe Newton, Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Frances O'Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo i Joonas Suotamo apareixeran com a personatges convidats.