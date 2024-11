“Amunt el teló per València”, una gala solidària el dia 25 de novembre al Tívoli

El Teatre Tívoli de Barcelona acollirà el proper dilluns 25 de novembre a les 21 hores, la gala solidària "Amunt el Telón per València", amb l'objectiu de mostrar el suport incondicional de la comunitat escènica als companys i companyes de València i ajudar econòmicament al sector de les arts escèniques de la Comunitat Valenciana, greument afectat per les inundacions provocades per la DANA. Tota la recaptació de la gala es destinarà als professionals de les arts escèniques de València, sota la coordinació d'AVETID, l'Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià.

Portaveus de la comissió organitzadora manifesten que “considerem que és imprescindible donar suport al sector valencià en aquests moments especialment durs i convulsos. possible".

"Amunt el Teló per València", dirigida per Joan Arqué amb guió de Jaume Vinyes, serà presentada per l'actor Santi Millán i inclourà actuacions de les arts escèniques i musicals amb grans artistes. Dagoll Dagom, Joan Dausà, Juli Manrique, Judit Neddermann, Clara i Ariadna Peya, Sol Picó, Cristina Plaça, Carme Portaceli, Josep Maria Pou, Gerard Quintana i Emma Vilarasau ja han confirmat la seva participació a la gala que serà retransmesa per 3Cat. Les entrades tindran un preu de 30 euros, i estaran a la venda a partir del dilluns 18 de novembre a la web del Teatre Tívoli. Per a aquelles persones del sector que vulguin col·laborar, s'habilitarà una “Fila Zero”.

Les entitats adherides són la pràctica totalitat del sector de les arts escèniques d'Espanya, així com altres entitats culturals i empresarials.