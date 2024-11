Sopa de Cabra publica 'Ànima', un disc ple de col·laboracions per "explorar"

Els incombustibles Sopa de Cabra. Foto: Sopa de Cabra

El grup Sopa de Cabra ha publicat aquest divendres 15 de novembre Ànima , el seu primer LP de col·laboracions amb 8 cançons juntament amb altres artistes, amb què volen seguir explorant estils musicals i "no marcar-se fronteres", en la línia del que feien els Beatles, diuen.

En una entrevista concedida a Europa Press , el cantant Gerard Quintana ha dit que el fet que hagin passat cinc anys des del seu darrer disc és "el més orgànic que existeix" i que és una manera de reivindicar que volen dedicar més temps a les coses .

"No és fruit d'una voluntat de pausa, sinó que és el ritme en què estem treballant ja des del 2015. A diferència de la primera etapa del 1986 al 2001, en què treiem gairebé un disc per any, la intensitat era molt gran i no pensàvem gaire, ara crec que pensem més", ha afegit.

Quintana ha assenyalat que l'escena musical està en un procés de canvi constant i que abans hi havia una mecànica, però que ara ja no. "Ara el disc no existeix, els hàbits de consumir han canviat moltíssim. Cada setmana surten gairebé un milió de noves cançons. Tot dura molt poc temps i és igual portar un disc que un senzill", ha considerat.

"Tornar al senzill"

Per part seva, Josep Thió ha explicat que amb 'Anima' tenien l'objectiu de "tornar al senzill" i no lliurar un àlbum com a tal, sinó centrar-se a fer les cançons que volien fer, ja que creu que ja han passat per una fase de CD.

"Jo crec que la pandèmia, de certa manera, ens ha canviat. M'adono que als concerts la gent parla molt més. De vegades jo ho passo fatal com a públic perquè la gent té com una necessitat de relacionar-se superior a la de abans", apunta.

Al disc, Sopa de Cabra aborda temes com l'amor a primera vista (a 'Hyde Park'), les pèrdues de la vida i la necessitat de girar full ('Data límit' amb Sant Balmes), gaudir dels fruits de l'amor (a 'Temps de sega' amb Beth) o com sobreviure en un món cada vegada més polaritzat i 'fake' (a Que et vagi bé' amb Triquell).

Escena musical

Preguntats per com veuen la seva trajectòria com a grup, que porta actiu des del 1986, Thió ha considerat que ara estan en un "moment brillant i dolç" i que afronten amb ganes aquesta nova etapa, encara que el panorama de la indústria és canviant i incert.

Quintana ha apuntat que el panorama que es troben ara els joves cantants és molt diferent del que van trobar ells a finals dels 80: “Nosaltres havíem de tocar a tots els petits locals del nostre entorn. Hi havia tot un procés. Ara mires al món de entrada. El teu públic ja no és el teu barri o el teu carrer”.

A més, creu que avui dia les influències són molt més diverses, també a causa de l'auge tecnològic i de les xarxes socials: “A vegades penso que som una relíquia perquè és com si fóssim un sabater que encara fa sabates”.

Iniciatives per la DANA

Han afirmat que els ha arribat "moltes" propostes per participar en iniciatives solidàries amb els afectats a la Comunitat Valenciana per la DANA i que les estan valorant, ja que creuen en la capacitat de la música per aglutinar la societat al voltant d'una causa .

En aquest sentit, Quintana ha apuntat que, més enllà dels diners que es puguin recaptar, "el més anecdòtic és que realment qui hauria de respondre són els bancs que estan fent rècord de beneficis i recordar que la societat espanyola els va salvar amb més de 60.000 milions que estem pagant de deute a Europa per a ells”.