Violeta Hódar, una de les estrelles que estarà present al Share Festival 2025 de Barcelona

Violeta Hódar , la cantant granadina que va sortir d'Operación Triunfo 2023, serà una de les estrelles que visitarà l'escenari del Share Festival 2025 a Barcelona el proper 20 i 21 de juny. A més de la intèrpret de libertá , també hi seran altres artistes com Bad Gyal, Saiko, Juan Magán, Figa Flawas i The Tyets.

Aquests primers artistes són els primers confirmats de la setena edició del festival, on figuren també Omar Courtz, Gonzy, De La Rose, Julieta i La Joaqui.

De moment, Violeta ha llançat tan sols dos singles, el x venir i llibertà, a més de la seva col·laboració del parc amb Chiara Oliver, però al Coca Cola Music Experience va donar mostra del seu art i va mostrar dues cançons inèdites que han causat furor entre els seus fans més acèrrims. Palmas y desamores i Condena són dues de les cançons que veuran la llum els propers mesos, cosa que els seus seguidors esperen amb ànsies.

Share Festival

El festival, que aposta per la paritat al cartell, posarà les entrades a la venda el proper dilluns 18 de novembre, amb una prevenda diumenge a través del web del certamen.

El Share Festival se suma a una de les iniciatives per ajudar els damnificats per la DANA a València, amb la donació d'1 euro per persona assistència, cosa que es tradueix en aproximadament 20.000 euros que es lliuraran a Creu Roja per ajudar la població .

El festival ha assenyalat que col·labora amb més de 20 ONG que participen a l'esdeveniment amb activitats, entre les quals hi ha recollides de menjar, distribució de batuts fets amb fruita desaprofitada, xerrades sobre els ODS, entre d'altres.