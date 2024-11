Robe, la llegenda d'Extremoduro, pateix un tromboembolisme pulmonar

El cantant Roberto Iniesta, 'Robe', durant un concert a l'Auditori Miguel Ríos, a 25 de maig de 2024 - EP

El cantant i compositor Robe, conegut pel seu paper com a líder de la mítica banda Extremoduro, ha hagut de cancel·lar els concerts programats per a aquest cap de setmana a Madrid a causa d'un tromboembolisme pulmonar. La notícia va ser confirmada pel seu equip a través de les xarxes socials, on van explicar que l'artista, als 62 anys, haurà de guardar repòs absolut a causa del greu risc per a la seva salut si no segueix les indicacions mèdiques.

A només hores de l'inici dels concerts, l'oficina de Robe va emetre un comunicat explicant que les entrades seran tornades de forma automàtica la setmana que ve. "Estem abatuts per no poder acabar aquesta meravellosa gira com ho havíem planejat, però no posarem en risc la salut de Robe per res del món", assenyala el missatge, que reflecteix la preocupació de tots els involucrats.

Robe, nascut a Plasencia (1962), és un dels artistes més estimats de la música espanyola i, malgrat la cancel·lació d'aquests concerts, el seu llegat continua intacte. Com a vocalista i compositor d'Extremoduro, va ser el motor d'una banda que va marcar un abans i un després a la música espanyola amb discos llegendaris com Agíla (1996) i La ley innata (2008). Després de la dissolució de la banda el 2020, Robe va continuar la seva carrera en solitari amb projectes molt ben rebuts per la crítica, com Destrozares, cançons per al final dels temps (2016) i Mayéutica (2021).

La gira Ni sants ni innocents de Robe, que havia estat un gran èxit, posaria el seu final final amb els concerts a Madrid, on s'esperava una gran assistència. Tot i això, a causa dels problemes de salut del cantant, aquests dos concerts no se celebraran. Tot i aquest contratemps, el suport a Robe dels seus seguidors continua sent ferm, i tots esperen la seva ràpida recuperació.

El músic, que també ha tingut diferències amb la indústria musical, s'havia mostrat optimista amb el seu projecte en solitari, destacant la força de la seva banda i l'èxit de la gira. Ara, els seus fans esperen que aquesta aturada no sigui un obstacle perquè Robe torni amb força al futur.

Els concerts cancel·lats són una nova pedra al camí de Robe, però els seus anys de carrera, el seu talent indiscutit i la seva connexió amb el públic asseguren que el seu llegat segueix viu, més enllà de qualsevol contratemps.