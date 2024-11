Carlos Cuevas carrega contra la premsa rosa i els que parlen de la seva vida privada | Europa Press

Carlos Cuevas, reconegut actor català, ha compartit en una entrevista recent al programa "Eclipsi" de 3Cat diversos aspectes de la seva trajectòria professional i personal. Tot i que es mostra proper i natural davant de les càmeres, l'actor ha deixat clar que estableix un límit infranquejable pel que fa a la seva vida privada.

Coves defensa fermament el seu dret a la intimitat i considera que qualsevol intromissió sense el seu consentiment és una forma de violència. En les seves paraules, “que a mi m'agradi interpretar personatges no dóna dret a ningú a voler indagar a la meva vida privada sense el meu consentiment”.

Tot i el seu èxit, l'actor de Montcada i Reixac es mostra realista i honest sobre la seva carrera i les seves vivències. Des dels seus començaments com a nen prodigi a Ventdelplà fins a moments més madurs de la seva trajectòria, reconeix haver acceptat projectes en el passat per por de quedar-se sense feina. Ara, tot i això, prefereix prioritzar aquells que realment l'apassionen, encara que això impliqui quedar-se a casa esperant.

En l'àmbit personal, Carlos Cuevas destaca per la seva afinitat amb gent gran, cosa influïda per haver aconseguit independència econòmica i emocional a una edat primerenca. Tot i això, admet que les seves amistats han estat més duradores que les seves relacions de parella, reflectint una visió madura i reflexiva sobre les relacions humanes. Tot i que li agraden els nens, de moment no es planteja ser pare i assegura no sentir la necessitat de tenir un fill biològic, preferint assumir rols com l'oncle o el padrí.