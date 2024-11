Consulta el cartell del concert benèfic de Catalunya per a les víctimes de la DANA

Santi Balmes, un dels components del concert benèfic Catalunya amb el País Valencià | Europa Press

El proper 22 de novembre del 2024, Catalunya serà escenari d'un esdeveniment únic amb un propòsit solidari: donar suport a la Comunitat Valenciana després dels devastadors efectes de la DANA que va afectar greument la regió. Sota el nom de Catalunya amb el País Valencià, aquest concert reunirà algunes de les figures més destacades de la música catalana i valenciana per recaptar fons destinats a iniciatives socials, culturals i educatives.

El cartell està ple de grans noms de la música. Des de l'emotiva veu de Santi Balmes fins als ritmes festius d'Oques Grasses, passant pel compromís musical de Brams i l'energia de bandes com La Fúmiga i Els Catarres. amb 20 artistes i grups, entre ells Santi Balmes, Joan Dausà, Brams, Roba Estesa, Mama Dousha, Triquell, Edu Esteve, DJ Ernest Codina, Món DJ, Oques Grasses, Figa Flawas, Sopa de Cabra, Julieta, La Fúmiga, Buhos, Els Catarres, 31 FAM, Elèctrica Dharma, Lluís Llach i Borja Penalba.

El concert començarà a les 20.00 h, encara que les portes del recinte s'obriran a partir de les 18.30 h per facilitar l'accés al públic. Tot i que encara no s'ha confirmat el lloc exacte, l'organització recomana optar pel transport públic per assistir-hi.

La iniciativa, liderada per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, cerca no sols recaptar fons, sinó també visibilitzar la importància de la solidaritat entre territoris. Els beneficis obtinguts estaran destinats a la reconstrucció d'espais culturals i educatius danyats per la DANA, així com a projectes socials i comunitaris a la Comunitat Valenciana.

A més de les entitats impulsores, l'esdeveniment compta amb el suport de diverses organitzacions destacades, com el Futbol Club Barcelona, el Banc dels Aliments, la Creu Roja, el Canet Rock i moltes més, sumant un ampli suport des de l'àmbit cultural, esportiu i social.