Revelen quin cantant escriu més cançons de la seva pròpia discografia: no és Taylor Swift

La tendència de la composició musical ha experimentat canvis notables els darrers anys, i l'estudi de Billboard revela dades fascinants sobre els percentatges de cançons compostes en solitari per alguns dels artistes més destacats del panorama musical actual. Tot seguit, es detallen les xifres més significatives i les tendències més rellevants pel que fa a l'autoria de cançons.

Al cim de la llista d'artistes que componen en solitari, Zach Bryan lidera amb un impressionant 90,9% de les seves cançons escrites per ell mateix. El segueix de prop Hozier, que compon un 67,3% de la música de manera individual. Altres artistes que sobresurten en aquesta categoria són Tyler Childers amb un 55,6% de les seves cançons compostes en solitari, i Taylor Swift, que, malgrat el seu èxit global i col·laboració freqüent amb altres compositors, aconsegueix un 29,6% dels seus temes escrits sense ajuda externa.

Ed Sheeran, conegut pel seu talent com a compositor, té un percentatge relativament baix en comparació dels anteriors, amb només un 16,4% de les seves cançons compostes per ell sol. Aquesta xifra reflecteix una tendència general que també s'observa en altres artistes del top 6, com Adele, Chris Stapleton, Katy Perry, Frank Ocean i Olivia Rodrigo, que també tenen un percentatge significativament més baix en cançons compostes en solitari.

Entre les figures més notables de la música pop, Taylor Swift es destaca amb 69 cançons compostes en solitari, mentre que Zach Bryan ha compost 90 cançons en solitari, incloent-hi algunes per a altres artistes. Aquests números subratllen la capacitat dels dos artistes per crear música de manera independent i amb el seu propi estil.

D'altra banda, l'estudi també revela els artistes amb més escriptors per cançó, destacant Camila Cabello i Lil Nas X, que tenen una mitjana de 5,5 escriptors per cançó Beyoncé i The Weeknd segueixen de prop amb 5,3 escriptors, mentre que SZA té 5,2. Ariana Grande, Justin Bieber i Bebe Rexha també comparteixen el número de 5 escriptors per cançó. comptar amb més col·laboradors a la composició reflecteix un canvi cap a un enfocament més col·lectiu en la creació de música.

Pel que fa als rapers, les dades són igualment reveladores. Tyler, The Creator lidera en aquest gènere amb un 42,39% de les cançons compostes en solitari, seguit de Wiz Khalifa amb un 37,40% i J. Cole amb un 31,40%. Aquests percentatges són alts en comparació amb altres gèneres, cosa que subratlla la importància de l'autoria individual en la música rap.

Finalment, s'observen rapers com Cardi B, que té 9,1 escriptors per cançó, cosa que reflecteix la prevalença de col·laboracions en la creació dels seus temes. Altres artistes del rap, com Kanye West, Travis Scott, Chance The Rapper, Drake i A$AP Rocky, també presenten un alt nombre de col·laboradors a les seves composicions.

En general, l'estudi de Billboard mostra com la composició musical ha evolucionat al llarg del temps, amb una tendència creixent cap a la col·laboració, encara que encara hi ha artistes que prefereixen mantenir el control total sobre les seves creacions.