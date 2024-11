'Gladiator II' bat rècords el seu primer cap de setmana a les sales de cinema espanyoles

Un fotograma de Gladiator II | Paramount Pictures

Amb la tornada d'una de les franquícies més esperades, Gladiator II ha aconseguit conquerir les sales de cinema espanyoles, i no de qualsevol manera. Aquest cap de setmana, la pel·lícula ha trencat rècords de taquilla, aconseguint una impressionant assistència que marca la fita més alta de l'any. Des de la seva estrena, les expectatives han estat superades amb escreix, i la cinta dirigida per Ridley Scott es perfila com una de les grans protagonistes del 2024 al cine d'Espanya.

El dissabte 16 de novembre del 2024, Gladiator II va aconseguir la major assistència al cinema de l'any a Espanya, amb 530.000 espectadors. El divendres 15 de novembre també va marcar el segon divendres més concorregut a les sales de cinema d'aquest any. En només dos dies, divendres i dissabte, la pel·lícula va acumular 3,8 milions d'euros, dissabte el dia més reeixit amb 2,3 milions d'euros, mentre que divendres va sumar 1,5 milions.

S'espera que Gladiator II aconsegueixi un total de 5,5 milions d'euros en finalitzar el cap de setmana, cosa que la posicionaria com la segona millor estrena del 2024 a Espanya, si les expectatives es confirmen. Aquest debut podria superar Deadpool i Lobezno, que va recaptar 4,57 milions d'euros en la seva estrena. A més, Gladiator II també superaria l'exercici de Joker: Folie à Deux, que no va assolir els 5,5 milions d'euros durant el recorregut en cinemes.

Amb aquestes projeccions, la pel·lícula s'encamina a convertir-se en la segona millor estrena de l'any, només darrere de Del revés 2 (Inside Out 2), que va obtenir 6,7 milions d'euros. A més, Gladiator II compta amb un elenc de gran renom, incloent Pedro Pascal, Paul Mescal i Denzel Washington, fet que ha estat un factor clau en el seu èxit. Una curiositat sobre la pel·lícula és que originalment es planejava una escena amb un petó gai protagonitzat per Denzel Washington, però aquesta va ser finalment eliminada del muntatge. D'altra banda, Paul Mescal ha declarat estar "totalment disposat" a participar a Gladiator III, assegurant que no creu que passin 24 anys més abans que es materialitzi aquesta continuació.