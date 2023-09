La proposta ha generat un debat sobre el significat de la Diada actualment i el seu paper a la societat catalana. EP

En una declaració recent, la Societat Civil Catalana ha plantejat la idea de canviar la data de la Diada de Catalunya, celebrada actualment l'11 de setembre, amb l'objectiu de fomentar la unitat i la convivència entre tots els ciutadans de la regió.

La Diada, que als seus inicis tenia com a objectiu commemorar fets històrics de Catalunya, ha evolucionat al llarg dels anys i, segons la Societat Civil Catalana, ha esdevingut un símbol de divisió i enfrontament entre els catalans i la resta dels espanyols. Consideren que la festivitat ha estat manipulada pel règim nacionalista separatista per promoure una narrativa excloent i de confrontació.

La proposta de la Societat Civil Catalana és traslladar la celebració de la Diada al 23 dabril, dia de Sant Jordi, una festivitat que destaca pel seu caràcter cultural i de convivència. Sant Jordi és conegut per ser un dia que els catalans celebren l'amor i la cultura a través de l'intercanvi de llibres i roses, promovent així la diversitat i el respecte.

Segons la Societat Civil Catalana, aquesta proposta busca dignificar la festivitat i mostrar la veritable cara de la societat catalana, una societat plural, respectuosa, integradora i festiva, que no veu la catalanitat com una cosa excloent, sinó com una manera de ser espanyols. Argumenten que celebrar la Diada el 23 d'abril seria un reflex més fidel de la Catalunya reial, allunyant-la de la imatge projectada pel nacionalisme.

La proposta ha generat un debat a Catalunya sobre la naturalesa de la festivitat i el seu significat a la societat actual. La Societat Civil Catalana espera que aquest canvi de data contribueixi a promoure la unitat i la convivència entre tots els ciutadans de la regió, alhora que dignifica la celebració de la Diada.