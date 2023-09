La Diada també és escenari de manifestacions i esdeveniments organitzats per diferents entitats independentistes on s'espera que la celebració d'un referèndum sigui una de les reivindicacions centrals. EP

L'independentisme arriba a la Diada de l'11 de setembre d'aquest dilluns amb l'amnistia al centre del debat i com a condició per a una hipotètica investidura del candidat socialista i president en funcions, Pedro Sánchez, després d'uns resultats electorals que van donar ERC i Junts la clau per facilitar un govern de PSOE i Sumar.

De fet, en el discurs aquest dissabte a la nit amb motiu de la Diada, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que l'amnistia "per si sola, no resol el conflicte de sobirania amb l'Estat" i que aquest conflicte existirà fins que Catalunya tingui un referèndum.

Aragonès ha dit que l'amnistia és la "garantia que ningú més entrarà a la presó i que els exiliats i exiliades tornaran en llibertat", al missatge institucional que el Govern ha dedicat a la llengua catalana i que ha pronunciat des de la seu del Institut d'Estudis Catalans (IEC).

"Estem forçant el Govern de l'Estat a fer passos decisius per l'amnistia. A assumir-la com a imprescindible i inevitable", ha reivindicat.

Ha dit que el camí a seguir passa per ser ferms, negociar i dialogar "per superar definitivament la repressió" i posar les bases perquè els catalans puguin votar el seu futur polític en un referèndum, segons ell.

OFRENES A RAFAEL CASANOVA



La Diada d'aquest any arrencarà amb la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova a Barcelona, en què participaran partits i institucions, ia la tarda l'independentisme es donarà cita a la manifestació organitzada per l'ANC a Barcelona.

Sota el lema 'Via fora' --un crit d'alarma a la Catalunya medieval-- la manifestació arrencarà a les 17.14 hores des de quatre columnes que sortiran de Ciutat de la Justícia, Escola Proa, l'Estació de Sants i la plaça Letamendi, i confluiran a plaça Espanya.

Coincidint amb la Diada d'aquest any, l'ANC, l'Òmnium Cultural, el Consell de la República (CdRep), l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i la Intersindical-CSC també han impulsat un “pacte nacional pel moviment civil per la independència" a què s'han adherit fins a 15 entitats.

REFERÈNDUM



La celebració d'un referèndum serà previsiblement una de les reivindicacions centrals de l'independentisme durant la Diada, i també és una de les peticions que Junts i ERC han posat sobre la taula en la negociació de la investidura.

De fet, els republicans ja han advertit el PSOE que una llei d'amnistia no serà suficient perquè puguin comptar amb els seus vots, i insisteixen que cal seguir fent passes "en el reconeixement de l'autodeterminació".

També Puigdemont va avisar, després d'asseure les condicions per negociar --entre elles l'amnistia, mediació i "legitimar" l'independentisme--, que l'èxit de les converses dependria, en part, dels avenços a la carpeta de l'autodeterminació.

Fins ara, el PSC s'havia negat tant a una amnistia com a un referèndum; en les últimes declaracions, dirigents socialistes han subratllat que el seu marc per negociar és la Constitució: "Prudència, paciència, discreció i Constitució", va resumir el líder del PSC, Salvador Illa.

MANIFESTACIÓ AMB ARAGONÈS



Aragonès ja ha confirmat que assistirà a la manifestació de l'ANC aquest any, com també ho faran altres membres d'ERC, Junts, la CUP i entitats com Òmnium i l'AMI.

L'any passat, ni Aragonès ni cap membre d'ERC del Govern de coalició amb Junts van acudir a la manifestació, perquè considera que no era inclusiva i anava contra les institucions catalanes.

Sí que hi van acudir els llavors consellers de Junts, que setmanes després va sortir del Govern per les seves diferències amb ERC pel diàleg amb el Govern, del qual l'últim any han sortit reformes com la derogació de la sedició i la modificació del delicte de malversació.

Després que Puigdemont exposés aquesta setmana les seves condicions per negociar amb el PSOE, ERC ha celebrat que Junts s'uneixi ara a la "via de la negociació", i ha tornat a reclamar més coordinació entre les forces independentistes.

En aquest escenari, cal veure si l'independentisme aconsegueix escenificar la seva unitat a la manifestació de l'ANC --que l'any passat va reunir 150.000 persones-- ia la resta d'actes organitzats per entitats independentistes.

L'any passat, dirigents d'ERC van ser escridassats durant un acte de matinada al Fossar de les Moreres, enclavament històric en què es recorda la presa de Barcelona per les tropes borbòniques l'11 de setembre del 1714 durant la Guerra de Successió.

JUNQUERES POSITIU A COVID-19

El president d'ERC, Oriol Junqueras, va donar positiu per COVID-19 a la Diada de l'11 de setembre, fet que va portar a la suspensió de la seva agenda programada per al dia. Tot i haver participat en un acte públic a la Universitat Pompeu Fabra el dia anterior, va rebre el diagnòstic positiu a la nit. Junqueras va cancel·lar part del seu programa, incloent-hi l'ofrena floral a Rafael Casanova i un discurs en un esdeveniment d'ERC, però planeja assistir a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana a Barcelona, amb màscara.

UN ANY DESPRÉS DE LES CRÍTIQUES A ERC



Precisament, una de les veus més crítiques amb el Govern a la passada Diada va ser la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, que va instar l'Executiu català a declarar bé la independència oa dissoldre la Cambra: "O independència, o eleccions", va dir.

Dies després, l'ANC va posar en marxa una ronda de reunions on va demanar als dirigents catalans una Declaració Unilateral d'Independència (DUI) a finals del 2023 i abandonar la negociació amb l'Estat.

La vigília de la Diada, Feliu ha rescatat aquesta petició per demanar al Govern d'ERC que activi la DUI "l'endemà" que s'aprovi la llei d'amnistia, i l'Executiu d'ERC s'ha reafirmat en la seva aposta negociadora.

ALTRES ACTES



Òmnium i ERC celebraran els seus actes per celebrar la Diada, mentre que la CUP i la resta d'entitats de l'Esquerra Independentista han convocat mobilitzacions per tot Catalunya --a Barcelona, arrenca a les 18.00 des de plaça Urquinaona--.

Per part seva, els CDR s'afegiran a la columna de la manifestació de l'ANC que surt de Ciutat de la Justícia.

ACTES INTERNACIONALS



L'ANC també organitzarà actes polítics, culturals i socials per la Diada a França, Luxemburg, Anglaterra, Alemanya, Brussel·les, els Països Baixos, Irlanda, Mèxic i els Estats Units.

A Luxemburg, l'ANC ha organitzat aquest dilluns una conferència on "es debatrà sobre l'amnistia i les possibles conseqüències per al moviment independentista"; ia Anglaterra, es va celebrar un vermut aquest dissabte per inaugurar la Diada amb un debat sobre present i futur del moviment independentista amb el coordinador Uriel Bertran i actuacions dels castellers de Londres i de la coral catalana.

L'assemblea exterior de l'ANC a Mèxic va preparar una taula rodona per a aquest diumenge sobre llengües minoritàries i als Estats Units ha organitzat trobades a ciutats com Dallas, Minneapolis o Washington.

ESPECTACLE A MONTJUÏC



Per tancar la jornada, el Govern ha organitzat un espectacle dedicat a la llengua que se celebrarà a les Fonts de Montjuïc en què participaran artistes de parla catalana, la cantant gallega Luz Casal, vuit corals i el Ballet de Catalunya.

A més de representants de les institucions catalanes, està previst que hi acudeixi la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que anirà a tots els actes institucionals dels dies oficials de les comunitats autònomes.

Aquest any, la celebració de la Diada coincideix amb l'homenatge als 50 anys de la mort de Salvador Allende i el cop d'Estat a Xile, que es commemorarà en un acte a Barcelona al qual estan previst que assisteixin líders de diversos partits polítics.