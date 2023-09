La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha fet una crida a la participació a la manifestació i ha destacat la importància d'expressar el desig d'independència aquest dia especial per a Catalunya. EP

Els preparatius per a la manifestació de la Diada han cobrat vida a l'emblemàtica plaça de Letamendi, marcant el punt d'inici per a una de les quatre columnes que marxaran decidides cap a la Plaça d'Espanya, epicentre de l'esperada manifestació. L'equip d'organització ha desplegat amb orgull una bandera independentista colossal, a més d'erigir carpes que serviran com a centres de suport logístic a la plaça de Letamendi.

La columna que s'inicia a la seu de l'Agència Tributària de Barcelona és coneguda com la columna de la sobirania “per la independència econòmica”. El recorregut la portarà descendint pel pintoresc carrer Aribau fins a la Gran Via, des d'on continuarà la marxa fins a la plaça d'Espanya, on convergirà amb les altres columnes en un acte emocionant d'unitat per commemorar la Diada.

ANC CRIDA A LA PARTICIPACIÓ

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha emès una crida apassionada a la participació en la manifestació d'aquesta tarda, que ha estat convocada per l'entitat que presideix. "Insto tots aquells que allotgin el desig d'assolir la independència que s'uneixin a nosaltres i ho expressin", va afirmar enèrgicament després de dur a terme l'ofrena floral davant el monument de Rafael Casanova.

Feliu va afegir amb determinació: "Aquest és el moment en què ens farem visibles, en què els nostres missatges seran escoltats, i tindrem l'oportunitat de mostrar al món, inclosa Europa, que el nostre desig d'independència és ferm i clar". En les paraules, també va rendir tribut a aquells que han lluitat incansablement al llarg dels segles per la llibertat de Catalunya i l'autogovern sense ingerències externes.