Units per Avançar també participa activament a la tradicional ofrena floral en honor a Rafael Casanova. EP

En el context de la Diada d'aquest any i l'ofrena floral en honor a Rafael Casanova, el secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha destacat tres idees crucials a l'escenari polític actual, marcat per la formació del nou govern estatal.

Espadaler ha elogiat l'esforç de diàleg entre diverses parts i ha emfatitzat la importància de tornar a la política aquell debat que mai no va haver d'abandonar aquest àmbit. Des de la seva perspectiva, això representa una notícia positiva i encoratja totes les parts a aprofundir en el diàleg i la cerca de solucions.

El líder dels Estats Units per Avançar ha subratllat que l'amnistia té sentit precisament per fer política, no per repetir errors del passat. Això considera essencial i veu l'amnistia com una eina per a la reconciliació. En aquest sentit, espera que es pugui seguir el camí de tornar a la política per fer política, en comptes de recaure en conflictes passats.

Finalment, Espadaler ha assenyalat que, a més de l'important debat sobre el nou govern d'Espanya i les seves implicacions per a Catalunya, també és fonamental continuar la gestió diària i la política al servei dels ciutadans. Va posar èmfasi en els dèficits en infraestructures, els desafiaments en cohesió social i educació, i va fer una crida al Govern de la Generalitat a liderar i governar el país de manera efectiva.

Espadaler va instar el Govern a enfocar-se a la gestió diària, la creació d'oportunitats, el foment del creixement econòmic, la correcció de desigualtats i la promoció del benestar comú, abordant els assumptes que afecten significativament la vida quotidiana de les persones.

Units per Avançar va participar en la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, amb una delegació composta per destacats membres de la formació política, incloent Helena Isàbal, presidenta; Albert Batlle, vicepresident; Xavier Güell, secretari d'Organització; Montserrat Surroca, Isabel Pallejà, Ana Guilera i Jaume Guardans, membres del comitè directiu.