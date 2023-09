Institucions, partits polítics i entitats participaran a la tradicional ofrena floral davant la tomba de Rafael Casanova

Va arribar un dels dies més importants a Catalunya, la Diada Nacional. Com cada any, les festes per commemorar aquest dia se succeiran per tot el territori català, i, per descomptat, pel Baix Llobregat . Un dels centres neuràlgics de totes les festes serà Sant Boi , on durant el transcurs d'aquest matí es farà la tradicional ofrena floral en honor a Rafael Casanova, que reunirà una vegada més destacats representants d'institucions, partits polítics i entitats de Catalunya a Sant Boi . La ciutat esdevindrà l'epicentre de la vida política i institucional del país aquest dia especial.

Diada Sant Boi 11 de Setembre (4)

La Diada de Sant Boi continuarà evocant l'esperit d'unitat que va caracteritzar aquell històric 11 de setembre de 1976, reafirmant el desig d'una Catalunya pròspera, inclusiva i per a tothom, lluny del que va significar la repressió del règim franquista que havia imperat fins ara . És per això que l' Onze de Setembre a Sant Boi continua sent un esdeveniment emblemàtic que ret homenatge a la història i la unitat de Catalunya, mantenint viva la seva memòria i valors.

Diada Sant Boi 11 de Setembre (8)

L'ofrena floral es va dur a terme a l'església de Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat, on descansa la tomba de Rafael Casanova, que va tenir un paper fonamental com a Conseller a Cap de Barcelona durant la Guerra de Successió.

Distingides personalitats polítiques es van fer presents a l'acte, incloent-hi l'alcaldessa i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; la ministra de Transports, Raquel Sánchez; la presidenta del Parlament, Anna Erra; i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, des de Sant Boi, ha fet una crida a "mantenir viu l'esperit plural, de diàleg, convivència i inclusió" de la Diada del 1976 per poder viure a "una Catalunya més pròspera, justa i equitativa". A més, va expressar un sentit condol davant les tragèdies ocorregudes els últims dies, com l' incident a Montmeló o la mort d'Emma Igual .

L'ofrena floral va comptar també amb la participació de tots els alcaldes del Baix Llobregat i al voltant de 200 entitats ciutadanes, que es van unir per honrar la memòria i els valors que representen aquesta data històrica.

A més de l'ofrena, es van dur a terme diverses activitats culturals i tradicionals, com ara danses tradicionals i la interpretació de l'himne de Catalunya. La programació va incloure un ball de Gegants als afores de l'església i la hissada de la bandera catalana, que va ser lliurada per l'entitat Aliments Solidaris Sant Boi en commemoració del seu desè aniversari com a entitat social de la ciutat.

La Diada a Sant Boi continua sent un esdeveniment emblemàtic que manté viva la memòria i els valors d'unitat de Catalunya, tot reforçant el compromís amb una Catalunya més justa, pròspera i equitativa.