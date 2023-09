La participació de figures com Laura Borràs, Jordi Turull i Dolors Sabater ressalta la presència política en aquesta mobilització que s'uneix a tres columnes més en camí a la plaça Espanya. EP

Membres de Junts i de la CUP s'han sumat aquest dilluns a la tarda a la columna de la manifestació de l'ANC que reivindica la sobirania catalana a la Diada, i que ha sortit des de la plaça Letamendi de Barcelona, on hi ha la seu de l'Agència Tributària.

Per part de Junts, hi han acudit la presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretari general del partit, Jordi Turull; el diputat de Junts Francesc de Dalmases i el líder de TriasxBCN i exalcalde de Barcelona, Xavier Trias; per part de la CUP, la presidenta del grup parlamentari CUP-NCG, Dolors Sabater, entre d'altres.

La manifestació de l'ANC consta de quatre columnes: la columna de 'Llibertat', que ha sortit de Ciutat de la Justícia; la de 'Llengua', des de l'Escola Proa; la de 'Sobirania', que ha arrencat de plaça Letamendi, i la de 'País', que ho ha fet des de l'Estació de Sants, i que confluiran a plaça Espanya.