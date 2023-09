En unir-se, les pancartes de cada columna van formar un mosaic amb la inscripció 'Per la independència, via fora', d'acord amb el lema de la mobilització d'aquest any, que fa referència a l'històric crit d'alarma a la Catalunya medieval. EP

Les quatre columnes de la manifestació de l'ANC per la Diada ('País', Llengua', 'Sobirania' i 'Llibertat') han confluït aquest dilluns a les 18.25 hores a la plaça Espanya de Barcelona.

Les quatre pancartes de cadascuna de les pancartes s'han unit i, en girar-les, s'ha format un mosaic amb la llegenda 'Per la independència, via fora'.

El lema de la mobilització d'aquest any era precisament 'Via fora', un crit històric d'alarma a la Catalunya medieval.

Les quatre columnes han arribat entre crits d''Independència' dels milers de persones que ocupen la plaça, on hi ha l'escenari des del qual es llegirà el manifest i es faran diverses intervencions.

La manifestació de l'ANC ha constat de quatre columnes: la columna de 'Llibertat', que ha sortit de Ciutat de la Justícia; la de 'Llengua', des de l'Escola Proa; la de 'Sobirania', que ha arrencat de plaça Letamendi, i la de 'País', que ho ha fet des de l'Estació de Sants.

115.000 PERSONES

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 115.000 persones els assistents a la manifestació de la ANC por la Festa, segons fonts municipales.

La manifestació d'enguany s'ha dividit en quatre columnes que han sortit de la Ciutat de la Justícia, l'Escola Proa, l'Estació de Sants i la plaça Letamendi i que han confluït en la plaça España.

La mobilització, sota el lema 'Via fos' --un històric crit d'alarma a la Catalunya medieval--, ha arribat a la plaça, on les quatre pancartes s'han girat per a mostrar un mosaic con la llegenda 'Por la independència, via fora'.



GOVERN DIMISSIÓ



Alguns manifestants han cridat 'Govern dimissió' al president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la manifestació de la ANC per la Diada a Barcelona, mentre que uns altres els han respost amb crits de 'Independència'.

El president català ha participat en una de les quatre columnes de la manifestació, la de 'La llengua', que sortia de la Escola Proa i arribava a plaça Espanya pel carrer Creu Coberta, juntament amb altres consellers del seu Executiu i representants electes dels republicans.

En aquesta columna també han participat manifestants que portaven cartells de 'Govern dimissió', 'Foc nou' i 'Amnistia, independència'.

En moments puntuals s'han sentit crits de 'Puigdemont, president', una persona ha cridat 'Aragonès, venut' --'Aragonès, venut'-- i una altra 'No teniu vergonya' --'No teniu vergonya'--, al que els manifestants han respost demanant 'Independència'.

COLUMNA 'SOBIRANIA'

En la columna de 'Sobirania', que sortia de davant de l'edifici d'Hisenda en la plaça Letamendi, s'han sentit crits de 'Puigdemont, el nostre president' durant tota la marxa, especialment al cap en encarar l'últim tram de la Gran Via fins a la plaça Espanya.

Alguns manifestants també sostenien cartells amb els missatges 'Govern dimissió'; en un altre es llegia 'Aragonès, no fas cap de bestiar' --'Aragonès, no fas res'-- i en un altre les paraules 'Prou submissió, Govern dimissió' --'N'hi ha prou de submissió, Govern dimissió'--, imitant el disseny del cartell de la Generalitat per a la Diada d'enguany.

Precisament en aquesta columna marxaven els líders de Junts, encapçalats per la seva presidenta, Laura Borràs, a la qual diversos simpatitzants s'han acostat a saludar abans que arrenqués la manifestació.