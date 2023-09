Fernández va emfatitzar la necessitat de tancar definitivament l'etapa fosca del procés separatista i obrir-ne una d'estabilitat i convivència a Catalunya. EP

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha reclamat aquest dilluns que la classe política catalana "eviti iniciar una segona etapa del procés separatista".

Ho ha dit en declaracions a la premsa a l'acte institucional per la Diada al Vendrell (Tarragona), i en un moment en què Junts i ERC tenen la clau per facilitar un govern de PSOE i Sumar, i en què en demanen una llei d'amnistia com a pas previ a negociar.

"El que necessita Catalunya és tancar definitivament l'etapa fosca del procés separatista i obrir-ne una altra d'estabilitat i convivència", ha afegit Fernández.