Tot i les expectatives, la manifestació de l'ANC per la Diada va atraure menys assistents dels esperats, amb una estimació de 115.000 persones per part de la Guàrdia Urbana, en contrast amb les previsions més optimistes de l'organització.

EP

Les quatre columnes de la manifestació de l'ANC per la Diada ('País', Llengua', 'Sobirania' i 'Llibertat') han confluït aquest dilluns a les 18.25 hores a la plaça Espanya de Barcelona.

Les quatre pancartes de cadascuna de les pancartes s'han unit i, en girar-les, s'ha format un mosaic amb la llegenda 'Per la independència, via fora'.

El lema de la mobilització d'aquest any era precisament 'Via fora', un crit històric d'alarma a la Catalunya medieval.

Les quatre columnes han arribat entre crits d''Independència' dels milers de persones que ocupen la plaça, on hi ha l'escenari des del qual es llegirà el manifest i es faran diferents intervencions.

La manifestació de l'ANC ha constat de quatre columnes: la columna de 'Llibertat', que ha sortit de Ciutat de la Justícia; la de 'Llengua', des de l'Escola Proa; la de 'Sobirania', que ha arrencat de plaça Letamendi, i la de 'País', que ho ha fet des de l'Estació de Sants.

115.000 PERSONES SEGONS LA GUÀRDIA URBANA

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 115.000 persones els assistents a la manifestació de l´ANC per la Diada, segons fonts municipals.

La manifestació d´aquest any s´ha dividit en quatre columnes que han sortit de la Ciutat de la Justícia, l´Escola Proa, l´Estació de Sants i la plaça Letamendi i que han confluït a la plaça Espanya.

La mobilització, sota el lema 'Via fora' --un històric crit d'alarma a la Catalunya medieval--, ha arribat a la plaça, on les quatre pancartes s'han girat per mostrar un mosaic amb la llegenda 'Per la independència, via fora'.

800.000 PERSONES SEGONS ANC

L'ANC ha xifrat en 800.000 persones els assistents a la manifestació a Barcelona, han informat fonts de l'entitat independentista.

DOLORS FELIU

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha instat els partits polítics independentistes ERC i Junts a pressionar l'Estat a les negociacions d'investidura amb el PSOE i Sumar. Feliu els ha exhortat a demanar que es negociï la "legitimitat" del resultat del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 com a punt central de les converses, seguit per una declaració d'independència per part del Parlament.

En el seu discurs durant la manifestació de l'ANC per la Diada, Feliu va afirmar que qualsevol altra matèria de negociació que no inclogui aquest aspecte "rebaixa els mínims democràtics i blanqueja l'Estat espanyol davant d'Europa". A més, va destacar que un dels projectes en curs de l´ANC és la formació d´una llista cívica per a les eleccions al Parlament. En cas que els polítics no aconsegueixin avançar cap a la independència, Feliu va suggerir que el Govern hauria de considerar la convocatòria d?eleccions.

GOVERN DIMISIÓ



Alguns manifestants han cridat 'Govern dimissió' al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha assistit a la manifestació de l'ANC per la Diada a Barcelona, mentre que altres els han respost amb crits d'Independència.

El president català ha participat en una de les quatre columnes de la manifestació, la de 'La llengua', que sortia de l'Escola Proa i arribava a plaça Espanya pel carrer Creu Coberta, juntament amb altres consellers del seu Executiu i representants electes de els republicans.

En aquesta columna també hi han participat manifestants que portaven cartells de 'Govern dimissió', 'Foc nou' i 'Amnistia, independència'.

En moments puntuals s'han sentit crits de 'Puigdemont, president', una persona ha cridat 'Aragonès, venut' --'Aragonès, venut'-- i una altra 'No teniu vergonya' --'No teniu vergonya'--, a cosa que els manifestants han respost demanant 'Independència'.

PERE ARAGONÈS

Aragonès ha transmès un missatge directe a diverses institucions estatals, incloent-hi la Sarsuela, la Moncloa, el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional.

L'amnistia no representa ni representarà el tancament de cap assumpte. L'amnistia constitueix un pas essencial i ineludible, el primer pas cap a l'obertura d'un camí, ja que Catalunya deu i decidirà lliurement el seu destí a través d'un referèndum. Defensem aquesta posició als carrers, a les institucions i a les taules de negociació", va emfatitzar.

Segons la seva opinió, les mesures "antirrepressives" són "indispensables però insuficients". "El conflicte no gira al voltant de l'amnistia, sinó de la qüestió de la sobirania. El poble català és adult i té el dret de determinar-ne el futur. Obrim el camí cap a un referèndum definitiu, reconegut per la comunitat internacional".

COLUMNA 'SOBIRÀNIA'

A la columna de 'Sobirania', que sortia de davant de l'edifici d'Hisenda a la plaça Letamendi, s'han sentit crits de 'Puigdemont, el nostre president' durant tota la marxa, especialment al cap en encarar l'últim tram de la Gran Via fins a la plaça d'Espanya.

Alguns manifestants també sostenien cartells amb els missatges 'Govern dimissió'; en un altre es llegia 'Aragonès, no fas res' --'Aragonès, no fas res'-- i en un altre les paraules 'Prou submissió, Govern dimissió' --'Prou submissió, Govern dimissió'--, imitant el disseny del cartell de la Generalitat per a la Diada daquest any.

LLUÍS LLACH

El cantautor i membre de la direcció del Consell de la República (CdRep), Lluís Llach, ha cridat la unió del moviment independentista perquè “desunit perd la força, el tremp i la raó de ser”.

Així s'ha pronunciat aquest dilluns a l'acte final de la manifestació de l'ANC per la Diada, que s'ha fet a la plaça Espanya de Barcelona.

"Ja no és admissible que les lluites partidistes per gestionar les engrunes autonòmiques ens facin perdre la viabilitat del nostre futur com a país", ha sostingut Llach, que ha constatat la importància del govern del dia a dia.

El cantautor ha lamentat que aquests darrers sis anys, després de l'1-O, "s'ha intentat destruir la vida de tants independentistes, s'ha provocat la seva desunió", i també ha assegurat que s'ha volgut arrelar la por entre els que volen la independència.

Llach ha defensat que, després de l'1-O, l'independentisme coneix la naturalesa dels seus adversaris i les eines que utilitzen, però també els defectes del moviment: "No ens ha de fer por posar-nos davant del mirall".

UNITAT I "CONFRONTACIÓ"



"Des del respecte a les diferents opcions ideològiques, no tenim cap altra via que la unitat", ha defensat el cantautor, que ha afirmat que aquesta és la convicció que promou el CdRep.

Ha advertit que "qualsevol renúncia és aprofitada per Espanya per engolir les poques competències" de Catalunya, i després ha cridat a la confrontació amb l'Estat.

"Cadascú, des d'on li toca. Una confrontació persistent i polièdrica", ha demanat Llach, que ha apel·lat a fer aquesta confrontació des del carrer, les entitats i partits independentistes i especialment des de les institucions catalanes.

BORRÀS

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat aquest dilluns que el seu partit negocia per aconseguir l'amnistia pensant a Catalunya i no amb mentalitat de partit, amb l'objectiu final de resoldre el conflicte exercint l'autodeterminació: “No busquem solucions personals, sinó polítiques ".

Ho ha dit en declaracions abans de la manifestació de l'ANC des de la columna que surt de la plaça Letamendi, en ser preguntada perquè Òmnium no inclogui la condemna de la mateixa Borràs per la causa de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) a la llista de "represaliats" que es podrien beneficiar d'una amnistia pel procés independentista.

Borràs ha sostingut que "l'independentisme ha tornat a agafar la iniciativa" en aquesta Diada i té l'oportunitat de resoldre políticament el conflicte gràcies al seu pes al Congrés, una estatègia que, segons ella, Junts sempre ha defensat.