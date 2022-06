La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha obert la porta a "replantejar" les mesures impulsades per fer front a l'augment de la inflació si la situació ho requereix, com la bonificació als carburants.

"En el moment que s'observi que hi ha alguna de les mesures que s'han de replantejar com ho hem fet fins ara, ho faríem", ha assegurat en una entrevista de Ser Catalunya aquest dijous 30 de juny en ser preguntada pels màxims històrics del preu dels carburants malgrat la bonificació dels 20 cèntims per litre de combustible.

"Estem actuant amb rapidesa, amb eficàcia i sobretot amb justícia", ha defensat la ministra, que ha xifrat en 15.000 milions dʻeuros els recursos mobilitzats per abordar lʻaugment dels preus.

Sánchez ha subratllat que les mesures impulsades han permès “contenir la inflació 3,5 punts”, per la qual cosa ha valorat que ja han tingut un impacte positiu.

Alhora, ha destacat que l'aplicació de l'anomenada excepció ibèrica per posar un límit al preu del gas natural "farà possible que aquesta setmana el preu de l'electricitat sigui menys de la meitat" del que tenen els països de l'entorn d'Espanya.