La foto de família de la reunió. Foto: CaixaBank

El Consell d'Administració de CaixaBank s'ha reunit a Lisboa per primera vegada des de la fusió amb Bankia i ha reforçat així el seu compromís amb el creixement de Banc BPI en el marc del nou Pla Estratègic del Grup.

Durant la visita, els membres del Consell d'Administració de CaixaBank han tingut ocasió de reunir-se amb el Consell d'Administració BPI, amb qui comparteixen dos representants, Fernando Ulrich, president de BPI i conseller de CaixaBank, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank i conseller de BPI, coneixent de primera mà els plans i estratègia de BPI.

José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank , ha destacat la importància que té BPI per al Grup CaixaBank. Banc BPI és un actiu primordial per al Grup, no només des del punt de vista financer, també per la professionalitat i compromís dels seus equips. És un exemple per a tot el banc, en comptar amb les millors ràtios de qualitat i la millor reputació del mercat portuguès". En la mateixa línia, Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank , ha mostrat la seva satisfacció per l'evolució de la filial portuguesa: "BPI està immers en un cercle virtuós, creixent en ingressos i en quotes de mercat, i millorant en eficiència any rere any, cosa que li permet invertir cada dia més en una millor oferta de productes i serveis, i accelerar-ne, alhora, el creixement».

El Pla estratègic 2022-2024 estableix per a BPI un objectiu d'increment del 9% en ingressos i d'estalvi a llarg termini, així com un increment del ROT per sobre del 12% el 2024, i una millora de la ràtio d'eficiència core per sota del 48% el 2024.

En els cinc anys transcorreguts des que forma part del Grup CaixaBank, BPI ha passat de ser el cinquè al quart banc més gran del país amb un increment del seu volum de negoci en un 5% TACC, i amb creixement de quotes de mercat, com la de crèdit, que ha avançat des del 9% fins a l'11,1%, la de préstecs a empreses, del 7,8% al 10,6%, o la d'hipoteques, de l'11% al 13,1%. Per part seva, la ràtio d'eficiència core va millorar en passar del 64,8% al 54,2% (prop d'11 punts percentuals) i la ràtio de morositat des del 5,1% al 2,3% (prop de 3 punts percentuals), col·locant-se molt per sota de la del sector a Portugal, que se situa en el 4%.