La taula de reindustrialització de Nissan fixa el 31 de març per a la recepció de projectes / Europa Press

El guanyador de la licitació per a la gestió dels terrenys que ocupava Nissan a la Zona Franca de Barcelona haurà de signar un compromís de construcció que preveu una inversió mínima de 100 milions d'euros destinats a la promoció o la rehabilitació de naus, edificis i instal·lacions industrials.

Així, es desprèn del plec de clàusules publicat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) aquest dijous que ha consultat Europa Press.

Les obres s'han de centrar particularment a l'Àrea 5 de la licitació --la més gran i destinada a usos industrials-- i inclouen promoure, rehabilitar o construir nous edificis i instal·lacions industrials.

També hauran d'adequar i remodelar les instal·lacions i les àrees comunes d'oci i serveis comuns, i construir la infraestructura interna necessària per a la millora energètica i el control individualitzat del consum d'energia i altres subministraments.

16 D'AGOST

El plec de condicions recull que la data límit per presentar ofertes és el proper 16 d'agost a les 11 hores, mentre que l'1 de setembre es farà l'obertura del sobre A, que ha de contenir la documentació general i administrativa.

El 2 de setembre es procedirà a l'obertura del sobre B, on ha de constar tota la documentació relativa al projecte tècnic, i el 15 de setembre s'obrirà el sobre C, amb la proposta econòmica, i s'espera que a partir d'aquesta data s'iniciïn els tràmits necessaris per designar la candidatura guanyadora.

El lloguer dels terrenys es farà per un termini de 50 anys ampliable a 20 anys més i amb un preu de 24 euros per metre quadrat a l'any.

En aquest sentit, cal restar a la superfície total de 518.018 metres quadrats la superfície de les àrees 3 i 4, ocupades per Silence i Nissan, per la qual cosa el lloguer anual serà de 10,04 milions d'euros.

En total, s'hi destinaran 96.000 metres quadrats a logística; 12.500 metres quadrats a la Masia, i 410.000 metres quadrats a usos industrials.

TREBALLADORS

El comitè d'empresa de Nissan ha apuntat aquest dijous en un comunicat que la prioritat d'aquest procés ha de ser recuperar els llocs de treball que s'han destruït amb el tancament de la planta de Nissan.

Han explicat que la comissió de reindustrialització continuarà activa fins que s'asseguri la reindustrialització de tots els treballadors i que està previst que se celebrin reunions al juliol i al setembre per rebre informació del concurs i de la implantació de Silence.