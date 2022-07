Cada cop més gent tem pel seu futur econòmic. Foto: Iuris

Pensar a llarg termini és una cosa en què tots, en major o menor mesura, fem. I si la vista se'ns va molt cap al futur apareix la jubilació, acompanyada de la pensió. En els últims anys, però, han aparegut informacions que apunten que la guardiola pública de pensions està cada cop més castigada. Ara, a més, l'estudi Índex sobre percepcions per a la jubilació, fet per Alight Solutions, diu que 7 de cada 10 espanyols tem que la prestació que cobrarà després de deixar de treballar no li permetrà mantenir el nivell de vida.

L'informa detecta diferències per edat, amb més confiança entre els nascuts entre 1946 i 1964 (la generació del baby boom) que en la dels nascuts en aquest segle. La proximitat dels primers a la jubilació explica la diferència.

Per això, la creació de plans de pensions és una solució per la qual cada cop opten més persones. A més, més enllà de l' aportació mensual que se sol fer a aquests comptes, cada cop és més habitual fer aportacions extraordinàries en la mesura que s'han pogut estalviar alguns diners extra.