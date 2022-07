El ministre dInclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá. | @EP

Ja ha entrat en vigor. És la llei d'impuls als plans de pensions d'ocupació. Tot i entrar en vigor aquest 2 de juliol, hi ha alguns aspectes que no entraran en vigor fins a l'1 de gener de 2023 com poden ser els límits a les aportacions empresarials anuals.

Aquesta norma, que es va aprovar al Senat el 22 de juny passat sense modificacions respecte a les introduïdes prèviament al Congrés , té per objectiu facilitar l'accés a aquests mecanismes d'estalvi als treballadors de rendes mitjanes i baixes , als autònoms, a petites i mitjanes empreses (pimes) i funcionaris d'administracions públiques petites que no tenien possibilitat d'accedir a plans col·lectius d'ocupació.

A Espanya , el nivell d'estalvi a través dels plans de pensions d'ocupació no arriba a l'1% de la massa salarial de la població activa ocupada i arriba a poc més del 10% dels treballadors, mentre que a Europa el nivell d'empleats amb complements de pensió oscil·len entre el 25% i el 90%, depenent de si els seus plans procedeixen de la negociació col·lectiva voluntària o de normativa obligatòria o quasi-obligatòria.

Segons al·lega el Govern , la reduïda dimensió mitjana dels patrimonis dels fons de pensions espanyols és un element que afecta la seva eficiència en termes de costos de gestió i, en definitiva, la seva rendibilitat.

Per això, un dels objectius d'aquesta llei és afavorir l'existència de fons de pensions d'ocupació de promoció pública, que garanteixin costos de gestió menors, permetin una distribució d'inversions diversificada i millorin així els nivells de rendibilitat.

La norma, que inclou nous incentius fiscals, contempla la creació de fons de pensions d'ocupació de promoció pública oberts i de plans simplificats , que es podran adscriure a aquests fons i que compten amb un sistema menys complex de promoció que el vigent, orientat a facilitar-ne la generalització des de la negociació col·lectiva sectorial, el sector públic ia través del desenvolupament de plans específics per a treballadors per compte propi.