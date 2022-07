José ignació Goirigolzarri, president de CaixaBank al Fòrum Espanya-Estats Units | CaixaBank

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha assenyalat aquest dissabte que Europa està “davant una gran oportunitat” per avançar en una autosuficiència energètica més gran de la mà de la transició mediambiental, encara que en aquests moments “estem davant d'una marxa enrere que ve donada per la conjuntura que estem travessant”.

Així ho ha indicat a Bilbao durant la seva intervenció al XXVI Fòrum Espanya-Estats Units celebrat a la Universitat de Deusto i on, entre d'altres, ha compartit taula amb Hugo Morán, secretari d'Estat de Medi Ambient del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic ; José W. Fernández, sotssecretari per al Creixement Econòmic, l'Energia i el Medi Ambient del departament d'Estat dels EUA; o Enrique Lores, president i director general d'HP.

“El paper de la banca i, per descomptat, l'objectiu de CaixaBank és contribuir decididament a la transició energètica. El nostre pla estratègic per als propers tres anys té la sostenibilitat com un dels eixos transformacionals, tangibilitzant-lo a través del finançament a empreses en una transició cap a un model de producció més verd, l'oferta de productes que fomentin la lluita contra el canvi climàtic i gestió d'inversions. La sostenibilitat, en definitiva, modula l¿estratègia del banc”, ha explicat.

En aquest sentit, ha recordat que el compromís de descarbonització ( Net Zero ) assumit per CaixaBank suposarà reduir "de manera molt important" el finançament a empreses contaminants fins a l'any 2050, si bé, en aquests moments, els criteris de riscos de l'entitat per aprovar operacions inclouen ja el tema mediambiental.

A més, el Pla Estratègic 2022-2024 de CaixaBank té en compte la mobilització de 64.000 milions d'euros en finançament sostenible, així com continuar sent el banc europeu amb més import posat en circulació amb emissions de deute sostenible.

Goirigolzarri ha valorat la comercialització per part de CaixaBank de productes verds, tant per a empreses com per a particulars, amb l'objectiu de fomentar la lluita contra el canvi climàtic.

Pel que fa a la gestió d‟actius, el president de CaixaBank ha explicat que l‟entitat és líder al mercat espanyol, amb un total de 227.000 milions d‟euros d‟actius sota gestió, invertits d‟acord amb criteris ESG.

El president de CaixaBank ha volgut també fer un repàs al context que està marcant el ritme actual. “Crec que és realista pensar que, a curt termini, a Europa, assistirem a una marxa enrere. De fet, estem vivint-ho amb l'increment de l'ús del carbó. Entenc que això és conjuntural i raonable”. I és que, com va passar durant la pandèmia, el conflicte geopolític està accelerant tendències. "A la pandèmia va tenir una enorme influència la digitalització i, en la invasió d' Ucraïna , l'energia i, en conseqüència, la transició exigida pel canvi climàtic".

Tot i això, segons Goirigolzarri , les tendències a mitjà termini són molt clares. “La transició tindrà un gran impuls a tot el món. En el cas d' Europa , que busca amb ànsia una autonomia energètica, invertir en renovables és invertir en autonomia, i això sense prejudici de la paral·lela diversificació de subministradors, qüestió en què els riscos polítics tindran un pes molt més gran que en el passat” .

En aquest sentit, ha assenyalat que l‟impuls polític i social serà fonamental. “Hem de ser molt realistes durant el període de transició. Hem de ser conscients que els comptes públics en general ia Europa en particular estan molt tensionats, amb forts endeutaments i una gran tensió als nostres comptes. Per tant, penso que en el cas europeu em temo que hem d'assistir a noves emissions de bons com els Next Generation , ja que els països no podran fer front a inversions d'aquesta dimensió”.

Pel que fa al sector privat, ha volgut destacar dos punts per atraure capital. "La regulació que doni suport a les inversions serà vital, així com la rendibilitat que s'ha de traduir en spreads més petits, múltiples majors i increments d'ingressos".