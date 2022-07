El 40% dels espanyols han renunciat o posposen les vacances | @ep

La situació econòmica a Espanya està passant per un moment molt difícil. La pujada dels preus està causant estralls a l'economia de les famílies espanyoles. I aquesta inflació tan disparada ha provocat que el 40% dels espanyols s'hagin vist obligats a pospons els plans de vacances d'estiu segons la plataforma global d'investigació de mercats Appinio.

I encara hi ha més dades preocupants tal com ha informat Appinio . Aquesta situació econòmica ha fet que el 57% hagin decidit ficar al llit la durada de les vacances o fins i tot el 30% han optat directament per cancel·lar-les a causa de la pujada imparable dels preus. I és que més de la meitat dels viatgers ja estan buscant alternatives d'allotjament que siguin més econòmiques i suportables per poder gaudir de les vacances estivals.

Les dades que han sortit a la llum no s'acaben aquí. El 24% dels espanyols confia a marxar de vacances la primera quinzena d'agost, encara que no tots els enquestats poden gaudir de la mateixa durada de les vacances a causa fonamentalment d'un component econòmic: el 34% pretén viatjar de 6 a 8 dies i el 30% de 2 a 5 dies , mentre que alguns enquestats se n'aniran d'excursió un únic dia (2%).

A més, malgrat la infinitat d'alternatives que poden existir a l'hora d'escollir un espai on allotjar-se, el 53% dels espanyols prefereixen passar les vacances en un hotel , davant del 6% que decideix quedar-se en una caravana o camper .

Evolució en el nombre de viatgers al món | @epdata

LA INFLACIÓ, PRINCIPAL ASPECTE A TENIR EN CONTE PER ORGANITZAR LES VACANCES

Des de fa mesos a les converses del carrer no hi ha cap altre tema que no sigui el de la pujada generalitzada dels preus. I aquest increment ja afecta a l'hora de poder organitzar les vacances. Aquest estiu estava marcat per ser el primer sense restriccions des de l'aparició del coronavirus. Si el virus ja no seria un problema a l'hora de desplaçar-se, ara és la pujada dels preus el que sí que serà un veritable inconvenient.

De fet, el 24% té planejat gastar aproximadament 51-70 euros per nit a l'allotjament de les vacances d'aquest any, davant dels que calculen gastar menys de 30 euros per nit (13%).

Tot i que el 18% dels enquestats afirma tenir una renda mensual de llar de 1.001 a 1.500 euros , el 40% s'ha vist obligat a posposar els seus plans de vacances d'estiu a causa de l'encariment dels preus.

El 54% dels enquestats han hagut de buscar altres alternatives d'allotjament més econòmiques . Fins i tot, el 61% ha decidit fer servir el seu propi cotxe per viatjar fins a la destinació de vacances, malgrat que per al 45% la pujada del preu de la gasolina ha tingut un impacte important en la decisió sobre el transport.

Això sí, els espanyols estan d'acord a reduir una sèrie de despeses per poder anar de vacances d'estiu ( 63% ). Bars i restaurants (77%) i roba (62%) són els productes que més consumeixen els enquestats i als que estan disposats a renunciar-hi per gaudir d'uns dies de descans.