El Govern espanyol un 10% el pressupost per a l'Imserso | @EP

El Govern ha pres la decisió de congelar el pressupost destinat per als viatges de l' Imserso . Tot i que el país està en una situació econòmica delicada a causa de la pujada incontrolable dels preus, el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ha pres la decisió de no destinar més diners per als viatges destinats a la gent gran.

Aquest mes de juny, l'alça de l' Índex de Preus al Consum (IPC) ha superat la barrera psicològica del 10% i ha apuntat un 10,2% d'inflació que repercutirà en els preus dels viatges de la gent gran.



El ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 del Govern espanyol ha convocat 816.029 places per a viatges de l' Imserso durant la temporada 2022/23. El programa turístic es desenvoluparà per torns que agrupin les persones usuàries amb el mateix origen, destinació i dates. Els torns, que podran tenir una durada des de 4 dies (3 pernoctacions) fins a 10 dies (9 pernoctacions), es realitzaran en règim de pensió completa, excepte en els viatges a capitals de província el règim dels quals serà de mitja pensió. Aquestes tandes de viatges de gent gran tindran el tret de sortida el proper mes d'octubre i acabaran el juny del 2023.