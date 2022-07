Baixen les previsions de creixement d'Espanya en un 4% el 2022 i el 3% el 2023 | @ep

Experts i directius del Consens Econòmic i Empresarial de PwC han retallat quatre dècimes les seves previsions de creixement per al P roducte Interior Brut (PIB) espanyol aquest any fins al 4%, i han rebaixat nou dècimes les seves estimacions per al 2023 al 3%.

Així es desprèn del darrer informe del Consens Econòmic i Empresarial de PwC, corresponent al segon trimestre de l'any, en què els experts i els directius empitjoren la seva opinió sobre l'evolució de l'activitat a Espanya a un any vista.

En concret, i d'acord amb l'informe, augmenta prop de vint punts respecte a l'anterior informe, fins al 49%, els experts i directius enquestats que consideren que d'aquí a dotze mesos l'economia espanyola anirà a pitjor.

Aquest pessimisme es fonamenta, sobretot, en un empitjorament de la situació financera de les famílies i en una caiguda, en els propers sis mesos, tant del consum com de la demanda d'habitatge, com a conseqüència de la inflació i d'una renda real menor disponible.

Tot i això, els panelistes consideren que les empreses, per la seva banda, aguantaran millor la situació i esperen que la inversió productiva i les exportacions, així com la creació d'ocupació, es mantinguin estables, segons més de la meitat dels experts entrevistats .