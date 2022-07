El Govern i els autònoms esperen tancar aquesta setmana l?acord sobre el nou règim de cotització | @ep

El Govern i els autònoms esperen tancar aquesta setmana l'acord sobre el nou règim de cotització per rendiments nets, que van començar a negociar al gener i que forma part dels compromisos contrets per l' Executiu amb Brussel·les per al primer semestre de l'any.

L'última proposta presentada per l' Executiu , amb què la majoria de les parts es va mostrar conforme, consta de 15 trams de cotització per rendiments nets per al 2023, 2024 i 2025 . El nou sistema començaria el proper any amb una quota de 245 euros per als autònoms amb rendiments nets inferiors a 670 euros, fins a arribar als 500 euros de quota per a aquells amb ingressos nets per sobre de 6.000 euros mensuals.

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i els interlocutors socials han necessitat mig any per acostar posicions des de la primera reunió, celebrada al gener, en què la cartera de José Luis Escrivá va plantejar un sistema flexible de 13 trams que anaven des de menys de 600 euros al mes fins a més de 4.050 , i les possibilitats de canviar de tram fins a sis vegades l'any.

Després de mig any d'intercanvi de propostes, el president de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, va assegurar al començament de setmana que el preacord "estava molt proper", ja que complia amb la majoria de les exigències, com ara la gradualitat de les quotes des del 2023 fins al 2025 .

"Evidentment, crec que serà aquesta setmana. O hi ha acord o no hi ha acord. Amb les negociacions tan avançades, el que estem esperant és el text final, que espero que ho puguem tenir avui per poder valorar-lo", va dir Amor als mitjans aquest dimarts al Curs d'Estiu d'ATA.

Tot i això, el mateix Amor va advertir divendres que no havien rebut encara cap text definitiu per part del Govern , i va alertar que els comitès executius d' ATA, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) i la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme) no podrien donar el vistiplau a l'acord als seus comitès executius, convocats per al dilluns 4 de juliol, si no rebien abans el document.

El president d'ATA també va deixar anar divendres que el Govern pretén portar l'acord al Consell de Ministres de dimarts 5 de juliol. Fonts del Ministeri d'Escrivà consultades per Europa Press van evitar donar dates i van insistir que "l'important és tancar l'acord".

Des de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA), van manifestar la intenció d'assolir l'acord durant el cap de setmana, encara que no hi ha cap reunió convocat, com van assegurar a Europa Press.

El president d'UPTA, Eduardo Abad, també s'ha pronunciat aquesta setmana sobre l'última proposta de l' Executiu , la dels 15 trams, que "s'ajusta molt" a allò que pretenia aquesta associació "des del primer moment en què es va iniciar la negociació" .

Per a Abad , seria "una autèntica responsabilitat no fer el canvi definitiu de model de cotització" per als autònoms, ja que el sistema actual resulta "absolutament injust".

Els sindicats, part de la taula de diàleg, també coincideixen en la imminència de l'acord, com va apuntar el secretari general de CCOO, Unai Sordo , aquest divendres des de la localitat sevillana de Carmona . "Estem en disposició de tancar immediatament un acord sobre les cotitzacions del règim d'autònoms", va assegurar als Cursos d'Estiu de la Universitat Pablo de Olavide (UPO).

Tot i l'acostament de posicions que deixen veure els agents de la negociació, la Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (Uatae) continua reticent a les propostes del Ministeri . Uatae sosté que el plantejament de la Seguretat Social continua sent "insuficient" i veu marge per reduir les quotes als trams inferiors.

Des d'aquesta associació neguen que hi hagi hagut novetats les últimes hores i esperen veure l'evolució de l'acord els propers dies.

Evolució de TTAA històric mes de gener | Ministeri de Treball i Economia Social

15 TRAMS GRADUALS EN TRES ANYS

El plantejament del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions compta amb 15 trams i començaria a aplicar-se el 2023 amb una quota de 245 euros per als autònoms amb rendiments nets inferiors a 670 euros fins als 500 euros de quota per als treballadors per compte propi amb ingressos nets per sobre de 6.000 euros mensuals.

El 2024 , aquesta quota de 245 euros es rebaixaria a 237, mentre que el 2025 quedaria en 230 euros. En el cas dels autònoms amb ingressos per sobre dels 6.000 euros, la quota el 2024 seria de 530 euros, per passar un any després als 590 euros.

Així, la proposta del Ministeri de José Luis Escrivá preveu una rebaixa de cotitzacions per a les rendes més baixes, segons avancin els anys fins al 2025 , i un augment progressiu de les quotes de les rendes més elevades.

Els quatre primers trams, aquells que van des de rendiments nets inferiors a 670 euros fins a menys de 1.300 euros , veuran una reducció en les seves quotes entre 2023 i 2025 , d'entre 15 euros, en el cas del primer tram, fins a 1 euro, quart tram.

Els trams 5 i 6 per a aquells treballadors per compte propi que ingressin entre 1.300 euros i menys de 1.500 euros, i entre 1.500 euros i menys de 1.700 euros, respectivament, mantindran al llarg dels tres anys una quota de 294 euros.

A partir del tram 7, per als autònoms que guanyin més de 1.700 euros en endavant, la proposta de la Seguretat Social contempla pujades a les quotes fins al 2025.

D'aquesta manera, un autònom que tingui uns rendiments nets d'entre 1.700 euros i menys de 1.850 euros, al tram set, pagarà una quota de 310 euros el 2023, que pujarà a 320 euros el 2024 i acabarà en 350 euros el 2025.

La pujada per als trams del 7 al 15 oscil·larà entre els 40 i els 110 euros. Els trams en què més puja la quota al llarg d'aquests tres anys són el 13 i el 14. Al tram 13, per als autònoms amb rendiments nets per sobre de 3.620 euros i inferiors a 4.050, la quota arrenca el 2023 a 390 euros, passa a 400 euros el 2024 i se situa en 490 euros el 2025, 100 euros més en total.

Per al tram 14, amb ingressos per sobre de 4.050 euros i inferiors a 6.000 euros mensuals, la reforma del règim de cotització arrenca amb una quota de 420 euros el 2023, segueix amb 445 euros el 2024 i acaba en 530 euros el 2025, 110 euros més en tres anys.

El nou sistema de cotització a la Seguretat Social apareix recollit dins del Component 30 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliciència (PRTR) i compleix la recomanació 5 del Pacte de Toledo.