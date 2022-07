El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista pujarà aquest dilluns un 22,72% respecte a ahir, fins a 254,97 euros per megawatt hora (MWh).

Aquest preu per als clients del PVPC és el resultat de sumar el preu mitjà de la subhasta al mercat majorista a la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cicle combinat per l'aplicació de l'excepció ibèrica per topar el preu del gas per a la generació delectricitat.

A la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista se situarà aquest dilluns als 159,92 euros/MWh, fet que suposa al voltant de 26 euros més que el preu per a aquest diumenge (133,50 euros/MWh) , segons dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) recollits per Europa Press .

El preu màxim de la llum per a aquest 4 de juliol s'ha registrat entre les 7 i les 8 del matí , amb 176 euros/MWh, mentre que el mínim per a la jornada, de 143,83 euros/MWh, es donarà entre les sis i les set de la tarda .

A aquest preu del pool se suma la compensació de 95,05 euros/MWh a les gasistes (una dada que encara és provisional i que sol variar davant de la definitiva i incidir en les variacions percentuals del preu), davant dels 74,27 euros /MWh registrats ahir. Aquesta compensació ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, tot i estar al mercat lliure, tenen una tarifa indexada.