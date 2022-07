Una oficina especialitzada en el món agrícola. Foto: CaixaBank

CaixaBank incrementarà la seva aposta pel món rural i el sector agroalimentari amb el nou AgroBank, que comença una nova era després d'haver-se consolidat com a entitat financera lider en el sector agroalimentari al que s'ha sumat la integració del negoci de Bankia relacionat amb el sector primari. En aquesta, es compromet a ajudar a la transformació del sector facilitant a agricultors, ramaders i sector pesquer la innovació, digitalització i sostenibilitat en els seus negocis. A més, l'entitat vol contribuir també a fomentar el relleu generacional amb programes de joves agricultors tech i l'impuls de la dona en els entorns rurals.

“L'inici d'aquesta nova etapa d'AgroBank coincideix amb un moment de canvi per al sector agroalimentari, ple de reptes i oportunitats. Per això, és el moment d'apostar per l'AgroTech, l'agro del futur. AgroBank liderarà el canvi per facilitar-lo als nostres clients”, afirma Sergio Gutiérrez, director d'AgroBank, la marca que engloba el negoci del sector agroalimentari a CaixaBank.

AgroBank va néixer el 2014 amb 400 oficines i, en menys d'una dècada, s'ha posicionat com l'entitat líder en el sector agroalimentari a Espanya. Amb 1.650 oficines rurals i 1.175 oficines AgroBank, es posen a disposició dels clients més de 3.000 gestors oferint un assessorament especialitzat en el sector. Tot això es tradueix en què un de cada dos agricultors i ramaders d'aquest país són clients d'AgroBank. A més, compta amb una quota PAC per damunt del 25% i una concessió de finançament el 2021 de gairebé 17.400MM €.