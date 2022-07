Xavier Vilajoana i Blanca Sorigué a la signatura del conveni de BNEW / CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha signat un acord amb tres entitats que actuaran com a aliats a la tercera edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), una trobada que es produirà entre els dies 6 i 9 d'octubre a les instal·lacions de DFactory Barcelona.

Els tres aliats són l' Associació de Promotors de Catalunya (APCE) , Eco Intelligent Growth i l' Associació de Gestors de Políticas Socials d'Habitatge de Catalunya (GHS) , l'experiència dels quals servirà per sumar esforços i situar Barcelona com la capital de l'economia 4.0.

La signatura dels convenis ha tingut lloc al DFactory Barcelona, i el primer ha estat amb l'APCE. Els encarregats de signar-ho han estat Blanca Sorigué , directora general del CZFB i de BNEW, i Xavier Vilajoana , president d'APCE.

El segon dels convenis s'ha signat amb Eco Intelligent Growth, amb Marc Basany, el CEO de la companyia, com a encarregat de segellar l'acord. L'empresa catalana ajudarà a l'esdeveniment gràcies als coneixements en economia circular i innovació en aquesta tercera edició de l'esdeveniment.

El tercer aliat a signar el conveni ha estat l'Associació de Gestors de Política Social d'Habitatge de Catalunya. Lídia Guillén, la presidenta, ha estat l'encarregada de signar l'acord, amb l'objectiu de reunir tots els operadors que presten serveis d'interès general al camp de l'habitatge social amb la finalitat de promoure els interessos comuns a totes.

Blanca Sorigué ha destacat que “comptar amb la participació d'empreses especialitzades en diferents matèries ens permet continuar avançant cap a la transformació de la nova economia i aportar coneixement i valor afegit en aquesta nova edició que pretén abordar les claus empresarials del futur i maximitzar les oportunitats de negoci”.

Tercera edició del BNEW

Aquesta edició té l'objectiu de consolidar l'èxit ja aconseguit en les dues edicions prèvies i convertir-se en l'esdeveniment de referència de la nova economia a Barcelona.

L'esdeveniment comptarà amb 7 verticals que s'emmarquen a la nova economia. Repeteixen de nou Real Estate , Digital Industry , Sustainability , Mobility , Talent i Experience . La novetat que el CZFB presenta aquest any és el BNEW Invest , que aterra per explorar les noves tendències d'inversió amb una perspectiva dels riscos i oportunitats que es presenten a l'economia postpandèmia tant per a les grans empreses com per a les pimes a Europa, Amèrica Llatina, Estats Units, Àfrica i Orient Mitjà.

Amb l'objectiu de facilitar l'assistència a qualsevol persona d'arreu del món, el BNEW se celebrarà en format híbrid, a més d'ampliar l'aforament davant la millora del context sanitari actual.