Bones notícies per al turisme. Foto: Europa Press

Espanya recupera les xifres d'ingressos turístics en què es movia abans del març del 2020 . La reactivació de la demanda turística mundial està tenint un clar reflex en l'economia espanyola, i els ingressos del sector van vorejar els 15.400 milions d'euros en el període comprès entre gener i abril, apropant-se a nivells prepandèmia gràcies a l'impuls de la Setmana Santa i la fi de les restriccions de mobilitat a tot el món, segons les últimes dades de la balança de pagaments del banc d'Espanya.

Les xifres se situen molt a prop de les que es registraven abans de l'arribada de la pandèmia, quan entre el gener i l'abril del 2019 es van ingressar per 17.259 milions d'euros , segons les dades de la mateixa entitat.

Mereixen una menció especial els resultats del mes d'abril, quan els ingressos per turisme van ser de 5,7 milions d'euros, gràcies, en bona part, a la Setmana Santa (aquest any va ser a mitjans d'aquest mes) on es va registrar una forta demanda i molts establiments hotelers espanyols van penjar el cartell de ple.

Turistes passegen per la Rambla de Barcelona. Foto: Ajuntament de Barcelona

Aquesta dada ja supera els ingressos generats pels turistes estrangers la Setmana Santa del 2019, prèvia a la pandèmia quan el que es va recaptar pels turistes va ser un import una mica superior als 5,5 milions.

GRAN AUGMENT EL MES DE MAIG

Ara, que ja som a l'estiu, sabem també que la tendència no només es va mantenir al maig, sinó que les xifres del cinquè mes de l'any van ser molt superiors a la del mateix període del 2021 . El resultat va ser d'uns ingressos de 8.023 milions d'euros... amb un augment del 474,8% respecte al mateix mes de l'any passat, si bé és cert que la situació sanitària no era comparable. La despesa mitjana per estada i persona es xifra en 1.152 euros, mentre que la despesa mitjana diària ronda els 177 euros.