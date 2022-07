El nou màxim mandatari del CCOC. Foto: CCOC

Lluís Moreno Lasalle és el nou president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC). La seva candidatura ha estat proclamada electa per la Mesa Electoral en ser l'única presentada.



Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, Moreno Lasalle ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional al món de l'empresa constructora, fent realitat projectes d'infraestructures de tota mena especialment a Catalunya. Té experiència a empreses com Dragados, Copcisa, Copisa, Vialser i Asfaltsplus.



La nova junta vol mantenir un perfil continuista. L'òrgan de govern està format per cinc vicepresidents i 15 vocals, representants de tota mena d'empreses, grans, mitjanes i petites, tant generalistes com especialistes on l’únic canvi ha estat l’entrada d’Antoni García, de CRC, que substitueix Albert Segarra, de Suris. Els vicepresidents triats són Josep Maria Castro (Obrascón Huarte Lain, S.A.), Jordi Puigferrat (COPCISA, S.A.), Joaquín García (FERROVIAL, S.A.), Orlando de Porrata-Doria Botey (COPISA Constructora Pirenaica, S.A.) i Patricia Romero (JOSE ANTONIO ROMERO POLO, S.A.).



El nou president marca els seus objectius en reivindicar el paper que li correspon a la construcció, exigir a les Administracions que incorporin clàusules de revisió de preus als contractes, actualitzar els imports de les licitacions i fer front comú perquè a Catalunya arribin grans inversions internacionals.