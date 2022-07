La foto de família després de la signatura de l'acord. Foto: CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i el Círculo Ecuestre han signat un acord de col·laboració i treballaran plegats en el marc del cicle Agendas Cruzadas Madrid-Barcelona, el fòrum de pensament i intercanvi entre ambdues ciutats.

A l'acte de la firma del conveni han estat presents Pere Navarro i Blanca Sorigué, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i directora general, respectivament (CZFB), i Antonio Delgado i Enrique Lacalle, president i vicepresident, del Círculo Ecuestre, respectivament.

Navarro celebra l'acord destacant que "és un honor seguir formant part d'aquest projecte compromès amb el futur de la ciutat i que contribueix a buscar oportunitats per a situar-la com a referent a nivell global". Per la seva banda, Delgado afirma que "aquesta col·laboració ens permetrà seguir contribuint al debat social i aprofundir en temes que permetin repensar el futur de Barcelona". Per últim, Lacalle ha assenyalat "que dues institucions històriques de Barcelona col·laborin a potenciar la ciutat és garantia d'èxit".