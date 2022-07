El president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán / Europa Press

Iberdrola repartirà 0,274 euros per acció de dividends complementaris entre els 600.000 accionistes. Aquest preu ha estat fixat segons els termes de la nova edició del sistema Iberdrola Retribució Flexible, que s'ha comunicat aquest mateix dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Aquest import s'ha de sumar als 0,17 euros bruts per acció que ja es va distribuir el mes de febrer passat com a dividend a compte i als 0,005 euros per acció del dividend d'involucració distribuït després de la Junta.

MÉS INFORMACIÓ Iberdrola aposta per accelerar la transformació industrial sostenible a la CEO Alliance for Europe

Per tant, la retribució total per als accionistes serà un 6,4% més gran que l'any anterior, ja que puja a 0,449 euros bruts per acció. Aquesta notícia s'emmarca dins del compromís d'Iberdrola de continuar incrementant els dividends a mesura que els resultats van evolucionant.

TRES OPCIONS PER ALS ACCIONISTES

Amb aquests dividends, els accionistes tenen tres opcions: cobrar l'import corresponent del dividend complementari en efectiu, vendre els drets d'assignació al mercat o bé obtenir noves accions alliberades de forma gratuïta. Aquestes tres opcions no són excloents, per tant l'accionista podria triar una de les alternatives o combinar-les d'acord amb les seves preferències.

En cas que els accionistes optin per rebre noves accions del grup de forma gratuïta, caldrà 36 dret d'assignació per obtenir un títol nou.